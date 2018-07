Sonali Bendre si taglia i capelli E inizia la lotta contro il cancro

vanityfair

: SONALI BENDRE - - newsnowofficial : SONALI BENDRE - - nitzrulzx412 : More power to Sonali Bendre - BolyBuzz : More power to Sonali Bendre -

(Di mercoledì 11 luglio 2018) Solo una settimana fa aveva annunciato la malattia, e adesso, tra le più famose star di Bollywood, è pronta are. Sempre via social, con un emozionante video, la 43enne ha condiviso la scelta dire la lunga chioma prima dire la terapia. «Tutti i messaggi che ho ricevuto in questi giorni», spiega, «mi hanno dato una dose extra di forza e coraggio, oltre alla consapevolezza di non essere da sola». E ancora: «Ogni giorno porta con sé una nuova sfida. L’unica cosa che desidero è riuscire a mantenere un atteggiamento positivo». https://twitter.com/iam/status/1016605335828692992 https://twitter.com/iam/status/1016604776103071744 LEGGI ANCHELa cura di sé in chemioterapia, la parola all'oncologo, nata a Mumbai, è in cura a New York. Il 3 luglio scorso aveva voluto dire ai follower ciò che stava accadendo nella sua vita: «A ...