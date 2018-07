Snapchat al lavoro per riconoscere gli oggetti | l' aiuterà la fotocamera

Snapchat al lavoro per un motore di ricerca visiva con Amazon : (Foto: Getty Images) Social marketplace, piattaforma di videogame: per Snapchat è un momento di particolare fermento. Ora, sembrerebbe, sta lavorando a una nuova funzione di ricerca visiva – nome in codice “Eagle” – che fornisce agli utenti elenchi di oggetti su Amazon . Sepolto all’interno del codice della versione Android dell’app c’è una funzione “ ricerca visiva ” mai vista prima con tanto di ...

Snapchat al lavoro per lanciare una piattaforma di videogame : (Foto: Getty Images) Progetto: riuscire a dimenticare la spietata concorrenza di Instagram. Snapchat, dopo il piano per diventare un social marketplace, starebbe lavorando alla costruzione di una piattaforma di giochi all’interno dell’app. Secondo quanto riportato da The Information, la piattaforma sarà lanciata entro la fine dell’anno (gli editori starebbero già firmando i contratti). La notizia non sembra peregrina: Snapchat ...