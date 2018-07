Smeargle | Nincada | Ninjask | Jirachi e altri mostriciattoli sono in arrivo in Pokémon GO

eurogamer

(Di mercoledì 11 luglio 2018) I dataminer colpiscono di nuovo e, questa volta, hanno scoperto i nomi dei prossimiche arriveranno nel popolareGO.Stando a quanto riportato da Gamerant, i dataminer hanno scoperto l'identità di diversidi diverse generazioni che faranno la loro comparsa inGO nelle prossime settimane.Nello specifico, si tratta di, Shedinja, Clamperl, Huntail,e Deoxy. Per ora, nessuno di questi risulta effettivamente rintracciabile, ma già da ora sappiamo che saranno disponibili in versione normale e cromatica. Nonstate fornite informazioni su quando questi mostri compariranno e in che modo, se tutti insieme o a scaglioni.Read more…