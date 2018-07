Smantellata la banda che svaligiava case e negozi a Roma Nord

Smantellata banda slot - tre arresti : ANSA, - CUNEO, 8 GIU - Tre romeni tra i 33 e i 42 anni sono stati arrestati dai carabinieri di Cuneo perché ritenuti responsabili di furto aggravato continuato in concorso in danno di numerosi bar e ...

Palermo - vendevano tombe e “sfrattavano” defunti : Smantellata la banda del cimitero degli orrori : Quattromila euro per loculo che, teoricamente, doveva essere garantito per venti anni. L'organizzazione criminale, però, "spostava" i defunti e allargava all'occorrenza la dimensione del cimitero, salvo poi nascondere le ossa impastandole nel cemento da utilizzare poi per l'edilizia abusiva.Continua a leggere