Sky e Perform | contatti frequenti | possibile ' app Serie B' sul satellitare | i dettagli

Pier Silvio Berlusconi : «Lavoriamo a intesa sui diritti calcio con Perform e Sky» : «Sapremo qualcosa entro la prossima settimana». Così l'amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, aggiorna sullo stato dei «colloqui» con Perform e con Sky per l'eventuale 'ritrasmissione' da parte del Biscione dei diritti televisivi sul prossimo triennio della serie A. L'eventuale accordo con Perform, emerge a margine della presentazione della programmazione televisiva Mediaset 2018-2019, ...

Mediaset - P.S. Berlusconi : «Lavoriamo a intesa con Sky e Perform su Serie A» : "Sapremo qualcosa entro la prossima settimana". Così l'ad di Mediaset aggiorna sullo stato dei "colloqui" con Perform e con Sky. L'articolo Mediaset, P.S. Berlusconi: «Lavoriamo a intesa con Sky e Perform su Serie A» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diritti tv - Berlusconi : “colloqui in corso con perform e Sky” : “Stiamo parlando con perform e con l’operatore satellitare”, Sky, “per dare agli abbonati Premium l’offerta calcio”. Lo ha detto il vicepresidente e ad di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, al termine dell’assemblea degli azionisti del gruppo. “Penso che a breve sapremo qualcosa”. Se la trattativa andrà a buon fine, ha continuato, “si tratterebbe di un accordo senza minimo garantito che ...

Diritti tv - P.S. Berlusconi : «Parliamo con Sky e Perform per il calcio su Premium» : Pier Silvio Berlusconi - amministratore delegato di Mediaset - ha parlato degli obiettivi del Biscione per quanto riguarda i Diritti tv della Serie A. L'articolo Diritti tv, P.S. Berlusconi: «Parliamo con Sky e Perform per il calcio su Premium» è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diritti tv - Tim sarebbe pronta ad un’azione legale contro Sky e Perform : Le accuse di Tim sui Diritti tv potrebbero non essersi ancora concluse, e anzi potrebbero spostarsi sul piano legale. L'articolo Diritti tv, Tim sarebbe pronta ad un’azione legale contro Sky e Perform è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Sky - partite aperte con Perform e per i diritti tv della Serie B : L'emittente satellitare è ancora in gioco su più fronti: dai diritti acquisiti da Perform, alla Serie B, passando per i rinnovi dei contratti con Fox Sports e Discovery. L'articolo Sky, partite aperte con Perform e per i diritti tv della Serie B è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Contatti Sky con Perform per offrire tutta la Serie A 2018-21 ai suoi abbonati : tutta la Serie A 2018-21 con Sky? Una possibilità percorribile, a patto che la pay per view di Murdoch trovi il giusto accordo con Perform (Dazn), l'altra società aggiudicataria di uno dei tre pacchetti disponibili. Sky, dall'alto dei suoi due pacchetti (non poteva accaparrarsene di più), potrà trasmettere in esclusiva 7 partite oer ciascuna giornata di campionato, per un totale di 266 incontri nell'arco di un'intera stagione (con 16 dei 20 ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Sky : «Al lavoro per rendere accessibili partite Perform» : La Serie A sarà su Sky con un'offerta mai così esclusiva. Non solo, l'offerta migliore che potessimo offrire ai nostri abbonati. Impossibile fare di più, per la struttura dei pacchetti venduti ed anche per legge. ...

Diritti tv Serie A 2018/19 - il prossimo campionato di calcio su Sky e Perform : Finalmente è stata decisa l'assegnazione dei Diritti tv per il campionato di calcio di Serie A 2018/19 che avra' inizio il prossimo 19 agosto. La piattaforma Sky trasmettera' in esclusiva 266 partite del torneo, incluse 16 partite di cartello su 20. Le altre 114 gare, invece, saranno trasmesse dalla media company britannica Perform. Oltre che interessare il prossimo torneo calcistico, tale criterio di ripartizione dei Diritti televisivi sara' ...

Serie A tra Sky e Perform ma si trattano i diritti di ritrasmissione : In ogni giornata di Serie A, 7 partite andranno in onda in esclusiva su Sky e 3 su Dazn, la 'Netflix dello sport' di Perform. Così è stato venduto il campionato (a 973.3 milioni di euro più bonus), ma il panorama può cambiare nel giro di qualche settimana. Dopo i lunghi negoziati fra Lega e operatori, ora le trattative sono fra chi ha comprato i diritti tv e chi vuole ricomprarne almeno una fetta, attraverso accordi ...

Diritti tv Serie A 2018/19 - il prossimo campionato di calcio su Sky e Perform : Finalmente è stata decisa l'assegnazione dei Diritti tv per il campionato di calcio di Serie A 2018/19 che avrà inizio il prossimo 19 agosto. La piattaforma Sky trasmetterà in esclusiva 266 partite del torneo, incluse 16 partite di cartello su 20. Le altre 114 gare, invece, saranno trasmesse dalla media company britannica Perform. Oltre che interessare il prossimo torneo calcistico, tale criterio di ripartizione dei Diritti televisivi sarà ...

Ufficiali i pacchetti diritti TV Serie A 2018-21 : distribuzione partite a Sky e Perform : La distribuzione dei pacchetti diritti TV Serie A 2018-21 è ufficialmente avvenuta: tutti gli appassionati di quello che è definito tra gli sport più appassionanti al mondo potranno, da questo momento, iniziare a vederci più chiaro circa gli abbonamenti da mantenere o da stipulare per seguire da vicino la propria squadre del cuore. Partiamo col dire che l'hanno spuntata Sky e Perform, che hanno finito con l'accaparrarsi i diritti televisivi di ...

La serie A su Sky e Perform per 973 milioni Salvo 90° minuto - ma non per il sabato sera : Matteo Basile Più che una trattativa una telenovela. Con aspetti stucchevoli e con variabili a sorpresa che spuntavano di volta in volta. Ma ora è tutto finito, finalmente. Adesso è tutto chiaro. I ...

Sky e Perform si aggiudicano i diritti tv della Serie A : Sky e Perform, piattaforma di sport in streaming, si sono aggiudicati i diritti televisivi per il periodo 2018-2021 . Ad annunciarlo il presidente della Lega Serie A, Gaetano Miccichè . Perform e Sky ...