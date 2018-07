Sicurezza - la Lega prepara il decreto che allarma M5S : Adesso c?è la ruspa e c?è la campagna martellante anti-migranti a far venire la gastrite a Luigi Di Maio. Presto, «mi auguro entro l?estate», Matteo...

Legambiente su taglio alberi per la Sicurezza stradale a Roma : Legambiente su taglio alberi per la sicurezza stradale a Roma, “Invece di abbattere alberi bisogna fare la manutenzione delle strade, abbattere il numero di Auto e la loro Velocità”. Blitz con Autovelox sulla Colombo: anche dove il limite è 30 km/h tutti oltre i 70 con punte oltre i 110. “Gli alberi non vanno avanno curati e sostituiti se necessario con alberi più adatti all’ambiente urbano”. Dopo l’ipotesi di taglio degli alberi “senza se ...

Non c'è nessuna saldatura tra gli elettori M5S e della Lega. E il Carroccio vince sui temi Migranti e Sicurezza - non per la leadership di Salvini : Il centrodestra a trazione leghista è il vincitore indiscusso del secondo turno delle Comunali, il centrosinistra il grande sconfitto. La considerazione istintiva che sorge spontanea è: l'asse di Governo tra M5S e Lega si è riverberato sulle elezioni comunali contribuendo al successo del centrodestra ai ballottaggi. Sarebbe una considerazione errata: l'accordo nazionale tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini non ha prodotto una ...

Gioca Volley S3 in Sicurezza : a Brescia la festa di sport e legalità : Numeri da capogiro celebrati a Campo Marte all'ombra della Coppa del Mondo che sarà assegnata ai prossimi mondiali maschili in programma a settembre in Italia e Bulgaria. Come già avvenuto a Prato, ...

Lega-M5S - Sicurezza - welfare e poca politica estera ecco come sarà il governo Conte : Al contrario il massimo livello di vaghezza si trova nei settori della politica estera , 64,4%, , del lavoro 65,8% del welfare e dell'istruzione , 66,7%, . Ma nel contratto di governo l'espansione ...

Governo M5s-Lega - Salvini al Colle cita due volte gli psicofarmaci : “Troppa inSicurezza e precarietà” : “Senza un lavoro stabile non c’è prospettiva, famiglia, figli. Non è possibile che il 20% degli italiani usi psicofarmaci, spesso per mancanza di speranza, fiducia, prospettive”. Sono le parole pronunciate al termine dell’incontro col presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dal leader della Lega,, Matteo Salvini, il quale per ben due volte stigmatizza l’uso degli psicofarmaci, assurti come indice di ...

Dall'immigrazione al lavoro - dalla Sicurezza alle pensioni : in 57 pagine ecco il contratto Lega-M5s : Conflitto interessi non solo economico e per governo "Per risolvere il conflitto d'interessi, che spesso pregiudica l'azione della politica, intendiamo innanzitutto cambiare l'ambito di applicazione ...

Governo - Salvini : “Sale lo spread? I giochini della finanza non ci spaventano”. E sul Viminale : “Lega si occupi di Sicurezza” : “Sono felice, si ragiona non sui nomi ma solo sul futuro dell’Italia e si ragiona con il M5s in maniera corretta e costruttiva e positiva”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in diretta su Facebook, in merito alla trattativa per la formazione di un Governo M5s-Lega. Che in uno dei passaggi puntualizza: “Salvini premier sarebbe per me l’onore più grande del mondo. Se avessi la certezza che andando al Governo, ...

UDINE - PIETRO FONTANINI (LEGA) NUOVO SINDACO/ Elezioni - boom Centrodestra : "Stretta su profughi e Sicurezza" : Elezioni Amministrative UDINE, risultati ballotaggio: PIETRO FONTANINI è il NUOVO SINDACO del capoluogo, battuto Martines e il Centrosinistra per 280 voti. Tutti gli eletti in Consiglio(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 13:22:00 GMT)

Governo M5S-Lega - intesa su flat tax - immigrati e Sicurezza. Salvini : rivedere trattati Ue : Al Pirellone il vertice tra il leader del Carroccio, Matteo Salvini, e quello dei 5 Stelle, Luigi Di Maio. La bozza di “contratto” prevede una ventina di punti: accordo sui primi 10 tra cui flat tax, ambiente, difesa, esteri, immigrati, giustizia e sicurezza. Sostanziale accordo legge Fornero e reddito di cittadinanza, temi che saranno affrontati domenica insieme a lavoro e salario minimo. Il leader del Carroccio: «Abbiamo parlato anche di ...

Immigrati e Sicurezza - il patto Lega-M5s : per i clandestini è finita : Linea dura in materia di sicurezza per Lega e Movimento cinque stelle. I due partiti vogliono: rimpatrio di tutti gli Immigrati irregolari , che per Matteo Salvini deve essere forzato mentre per Luigi ...

Lega-M5S - governo dei contenuti Sicurezza - tassazione e esteri Al centro non ci sono le poltrone : Il primo dato importante è proprio la centralità dei contenuti e dei temi. Non si tratta tanto di cucire un accordo in un contratto tra forze politiche opposte, come è stato detto in molti giornali, ma di selezionare all’interno dei due cartelli elettorali, avallati dal consenso Segui su affaritaliani.it

Tim : Conti presidente e Genish ad - a Grassi delega su Sicurezza : Roma, 7 mag. , askanews, Fulvio Conti è il nuovo presidente di Tim, mentre Amos Genish è stato confermato amministratore delegato. Lo comunica la società dopo la prima riunione del nuovo cda. Al ...