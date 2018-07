“Shock Cristiano” | “Non ce ne sarà un altro uguale” | la rassegna stampa spagnola dopo il

sportfair

(Di mercoledì 11 luglio 2018) I giornali spagnoli hanno regalato intere prime pagine a Cristiano Ronaldo, passato ufficialmente dal Real Madrid alla Juventus E’ il colpo del secolo, la Juventus annuncia ufficialmente l’acquisto di Cristiano Ronaldo dal Real Madrid. Oltre cento milioni di euro al club di Florentino Perez, che ha accettato di lasciar partire l’asso portoghese una volta appresa la sua volontà di andare via. Un trasferimento pazzesco, che campeggia su tutte le prime pagine dei quotidiani spagnoli. “Non cinessuncome lui” è l’apertura di Marca, che ricorda tutti e i gol segnati dal portoghese con la maglia del Real Madrid. “Shock Cristiano” invece è il titolo di Sport, che sottolinea come il club blanco sia stato costretto a salutare nell’arco di poche settimane prima Zidane e poi Ronaldo. “CR Sette” campeggia in prima ...