Sesso dell’orrore | vogliono godere a sfinimento ma il ‘giochino’ finisce in tragedia Uno

(Di mercoledì 11 luglio 2018) In guerra e in amore, tutto è concesso. Beh, fino a un certo punto però… Specie dopo una certa età, quando il corpo non risponde più come quello di un ventenne. Perché questa premessa? Per prepararvi alla storia che vi stiamo per raccontare. Una storia d’amore? No. O meglio, non solo. Perché questa è più che altro una storia diestremo. È successo a Padova qualche giorno fa e i due protagonisti lussuriosi della vicenda hanno rischiato parecchio. Lui è un 59enne di Padova che è stato trovato nudo e sofferente a casa del suo amico 30enne. I due volevano divertirsi facendolo in tutti i modi. Avevano preso delle droghe leggere per aumentare la libido e si era muniti di corde e cordini, fruste, manette, bende e via dicendo. Volevano divertirsi. Perdersi nel piacere.fino allo. Solo che le cose non sono andate come volevano. Anzi… L’uomo aveva una corda al collo ...