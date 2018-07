Senato Usa approva mozione a favore Nato

Deputato commenta dichiarazione del Senatore USA sull'inefficacia delle sanzioni - : Il vice presidente della commissione parlamentare per gli affari internazionali Alexei Chepa, in un'intervista a RT, ha commentato la dichiarazione del senatore Ron Johnson, secondo cui le sanzioni ...

Finlandia - Senatori USA discutono con ministro Interno incontro Trump-Putin - : Il ministro dell'Interno finlandese Kai Mykkänen ha discusso oggi con i senatori degli Stati Uniti di sicurezza interna, propaganda internet, minacce ibride, così come il prossimo incontro tra i ...

Comico Usa si finge Senatore e fa uno scherzo telefonico a Trump - : John Melendez ha raccontato di essere riuscito a farsi passare il presidente degli Stati Uniti, che era sull'Air Force One, in meno di un'ora e mezza. La conversazione è stata poi pubblicata sul ...

Il Senato Usa reintroduce il ban a ZTE : A rischio anche la licenza software Android, legata a Google, una società che è tra le portabandiera dell'economia USA nel mondo. Dopo alcuni incontri tra i delegati di Washington e di Pechino, si ...

Turchia : domani consegna F-35 da Usa nonostante stop Senato :

Migranti - Salvini in Senato : «Senza scusa - per me Conte non vada a Parigi» : Il ministro dell’Interno torna sul caso Aquarius: «Sul fronte Nord Africa, paghiamo tutti l’instabilità portata proprio dai francesi in Libia e a sud della Libia». «Senza scuse ufficiali , Conte fa bene a non andare a Parigi»

Dibattito a Montecitorio molto più teso che al Senato. Delrio accusa : riforme già fatte da noi : 'Vostre promesse rischiano di diventare incubi' dice il capogruppo Pd. Gelmini: 'Altro che cambiamento, ci portare al dissesto dei conti' - Un Dibattito dai toni particolarmente accesi - ben più che ...

Conte al Senato - le parole più usate dal premier : Il premier Giuseppe Conte è intervenuto oggi al Senato per presentare il programma del governo M5S-Lega e chiedere la fiducia al Parlamento. Le parole utilizzate più di frequente da Conte nel discorso ...

Usa - Gina Haspel confermata dal Senato alla guida della Cia : Usa, Gina Haspel confermata dal Senato alla guida della Cia Usa, Gina Haspel confermata dal Senato alla guida della Cia Continua a leggere L'articolo Usa, Gina Haspel confermata dal Senato alla guida della Cia proviene da NewsGo.

Usa - Senato ripristina neutralità web : 23.22 Con il sì di 3 repubblicani, i democratici sono riusciti a far approvare in Senato (52 a 47) una misura che abroga la norma con cui la commissione federale per le comunicazioni, sostenuta dalla Casa Bianca,aveva abolito la neutralità della rete introdotta da Obama. Ma sarà dura che anche la Camera approvi. La neutralità impedisce a provider come At&T, Comcast e Verizon di interferire nel traffico web,bloccando o rallentando certi ...

Christopher Wylie - il whistleblower di Cambridge Analytica parlerà al Senato Usa : Christopher Wylie, il whistleblower che ha rivelato i “Cambridge Analytica Files”. Credits: The Guardian Christopher Wylie, l’uomo senza il quale il nome “Cambridge Analytica” sarebbe rimasto per tutti solo il nome di un’azienda, domani testimonierà davanti al Senato degli Stati Uniti. E sembra non vedere l’ora. Nel tweet che ha pubblicato, nel quale allega la lettera d’invito ricevuta, conferma ...

Usa - il Senato voterà per bocciare il regolamento anti-net neutrality : La malattia di John McCain e il supporto di due indipendenti e della repubblicana Susan Collins rendono possibile il colpaccio sulle regole approvate lo scorso...