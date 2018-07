Selena Gomez | l’ultimo video della cantante da piccola postato dalla mamma è il più

Chi sarà la star nel nuovo album di Selena Gomez? Ipotesi sul duetto da Taylor Swift a Demi Lovato e Katy Perry : Il nuovo album di Selena Gomez non ha ancora un titolo né una data d'uscita e a dirla tutta la popstar ha specificato di non avere alcuna fretta di pubblicarlo, preferendo invece prendersi tutto il tempo necessario per rifinirlo al meglio anche a costo di impiegarci anni per ottenere il risultato sperato. Una nuova indiscrezione sul contenuto del disco, però, sta stuzzicando la curiosità del pubblico, lasciando sperare in una pubblicazione ...

Selena Gomez è tornata a parlare del nuovo album : all’interno anche un featuring con un’artista donna : Ecco cosa ha dichiarato The post Selena Gomez è tornata a parlare del nuovo album: all’interno anche un featuring con un’artista donna appeared first on News Mtv Italia.

Selena Gomez ha commentato il fidanzamento di Ariana Grande e Pete Davidson : Solo belle parole da parte di Sel The post Selena Gomez ha commentato il fidanzamento di Ariana Grande e Pete Davidson appeared first on News Mtv Italia.

Justin Bieber - addio Selena Gomez : la star sposa Hailey Baldwin : Justin Bieber si sposa. Il ragazzo un po’ scapestrato del pop ha fatto la proposta alla fidanzata Hailey Baldwin lo scorso 7 luglio, e lei ha chiaramente detto di sì. La notizia è stata riportata dal sito Tmz, che racconta come il tutto sia avvenuto in un resort alle Bahamas. Stando ai racconti dei testimoni oculari, nel bel mezzo di una lezione di salsa lo staff della popstar ha chiesto a tutti quanti di mettere via i cellulari perché ...

Justin Bieber si sposa con Hailey Baldwin - dettagli sulla proposta di matrimonio : Selena Gomez è ormai un ricordo : Justin Bieber si sposa con la fidanzata Hailey Baldwin che ha risposto con entusiasmo alla proposta di matrimonio ricevuta durante una vacanza alle Bahamas. L'idolo delle ragazze potrebbe essere pronto a pronunciare il "sì" sull'altare e ad accantonare per sempre la storia d'amore con Selena Gomez, la sua storica ex fidanzata. La proposta di matrimonio che ha rivolto alla giovane modella, Hailey Baldwin è degna di un romantico film ...

Justin Bieber - addio Selena Gomez : la star sposa Hailey Baldwin : Justin Bieber si sposa. Il ragazzo un po’ scapestrato del pop ha fatto la proposta alla fidanzata Hailey Baldwin lo scorso 7 luglio, e lei ha chiaramente detto di sì. La notizia è stata riportata dal sito Tmz, che racconta come il tutto sia avvenuto in un resort alle Bahamas. Stando ai racconti dei testimoni oculari, nel bel mezzo di una lezione di salsa lo staff della popstar ha chiesto a tutti quanti di mettere via i cellulari perché ...

Selena Gomez è sotto shock dopo la news del fidanzamento di Justin Bieber : La news del fidanzamento ufficiale di Justin Bieber ha fatto in pochissimo tempo il giro del mondo: tutti ne parlano. E ovviamente anche Selena Gomez . via GIPHY Fonti vicine alla cantante rivelano che Selena, dopo aver saputo tutto, è sotto shock . Pensava che quella tra Jus e Hailey fosse ...

Justin Bieber sposa Hailey Baldwin : la reazione di Selena Gomez : Justin Bieber e Hailey Baldwin si sposano: il cantante è al settimo cielo. Come ha reagito Selena Gomez alla proposta di matrimonio? Justin Bieber è tornato tra le braccia di Hailey Baldwin e questa volta la coppia fa sul serio. Dopo il brusco addio di qualche anno fa, il cantante e la modella sono pronti […] L'articolo Justin Bieber sposa Hailey Baldwin: la reazione di Selena Gomez proviene da Gossip e Tv.

Selena Gomez : ecco cosa stava facendo mentre Justin Bieber si fidanzava ufficialmente con Hailey Baldwin : La proposta sarebbe scattata lo scorso weekend The post Selena Gomez: ecco cosa stava facendo mentre Justin Bieber si fidanzava ufficialmente con Hailey Baldwin appeared first on News Mtv Italia.

Selena Gomez : un’altra reunion con David Henrie fa scattare l’effetto nostalgia : "Family vacation vibes" The post Selena Gomez: un’altra reunion con David Henrie fa scattare l’effetto nostalgia appeared first on News Mtv Italia.

Joey King si era fatta i buchi alle orecchie con Selena Gomez e c'è un dolcissimo video di quel momento : Joey King ha raggiunto la notorietà grazie a " The Kissing Booth ", ma la sua carriera nel mondo della recitazione è cominciata molto tempo prima. Tra i vari lavori che ha fatto, c'è anche " Ramona e Beezus " che come ricorderai ha come protagonista Selena Gomez : e Joey ha avuto tutto il ...

Joey King si era fatta i buchi alle orecchie con Selena Gomez e c’è un dolcissimo video di quel momento : Sì, le due avevano recitato insieme The post Joey King si era fatta i buchi alle orecchie con Selena Gomez e c’è un dolcissimo video di quel momento appeared first on News Mtv Italia.

Selena Gomez : ha fatto una dichiarazione d’amore all’Italia nell’ultima intervista : <3 The post Selena Gomez: ha fatto una dichiarazione d’amore all’Italia nell’ultima intervista appeared first on News Mtv Italia.

Selena Gomez - il nuovo album potrebbe uscite questo autunno : A rivelarlo è una persona molto vicina alla pop star The post Selena Gomez, il nuovo album potrebbe uscite questo autunno appeared first on News Mtv Italia.