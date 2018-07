Se anche Melania cede al fascino della logomania

vanityfair

(Di mercoledì 11 luglio 2018) È un trend così forte che una donna attenta alla moda comeTrump non poteva restarne immune. Cosìla First Lady ha ceduto aldel logo. Ed è forse la prima volta che, nell’anno e mezzo di visbilità massima che il ruolo pubblico le ha garantito,ha indossato un capo – un accessorio, in questo caso – sul quale è scritto in tutta evidenza il nome del sdesigner che lo ha creato. Infrangendo così una sorta di tabù non scritto: va bene indossare capi firmati, ma vabene dichiararne in modo così evidente il nome? LEGGI: quando il marchio conquista il guardaroba Ora, non che lei avesse bisogno di esibire un monogramma per sottolineare la sua possibilità di spesa: per lei non si tratta – come sospettiamo, invece, per molte altre – di pura esibizione di uno status symbol. Evidentemente, alla Flotus sono proprio ...