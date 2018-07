Scuola | trasferimento su ambito | ecco cosa accadrà adesso

scuolainforma

: I bambini spostati in periferia - casertanews : I bambini spostati in periferia - PdAllaFrutta : @alexpinnisi @AlessiaMorani A scuola sicuramente si Parlo di chi finora è riuscito ad approdare in Italia Tra lo s… - cronachefermane : Scuola Santa Maria, scoppia il caso trasferimento alunni: faccia a faccia tra sindaco e Viviamo Montegranaro | Cron… -

(Di mercoledì 11 luglio 2018) Novità per ilsu. La chiamata diretta è stata cancellata. Il Ministero sta fornendo indicazioni a coloro che dovranno passare daavendo avuto via libera per ilsu. Il Ministro dell’Istruzione Bussetti ha dato così il via al primo provvedimento importante del suo mandato. Come ha sempre sostenuto … L'articolosuproviene dainforma.