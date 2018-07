Scontro tra pullman e camion in Iran | 13 morti

Migranti - Viminale blocca nave italiana con 66 a bordo : trasferiti sulla Diciotti della Guardia costiera. Scontro nel governo : Tensione nel governo per 66 Migranti trasferiti a bordo della nave Diciotti della Guardia costiera dopo essere stati salvati in acque libiche dalla Vos Thalassa, rimorchiatore italiano...

[Il retroscena] Salvini respinge - Toninelli salva. È Scontro sui migranti tra Lega e Cinque Stelle : E che il dossier migranti continua a far emergere approcci diversi tra il segretario della Lega, con la politica "sbarchi zero" e "poeti chiusi" e gli alleati 5 Stelle. Nulla da fare ancora per Rai, ...

Tragedia sull'Adriatica : 2 morti nello Scontro tra moto e bici - muore brianzolo : Tragedia nel tardo pomeriggio di martedì lungo la Statale 16 Adriatica a Fontanelle di Riccione, in Emilia Romagna, all'altezza del cimitero di guerra greco, come riporta RiminiToday . In un ...

Lo Scontro tra Salvini e Toninelli - lascia in sospeso il destino di una nave italiana : Articolo aggiornato alle ore 14.12 del giorno 10 luglio 2018 Salvini nega l’attracco alla Vos Thalassa - nave battente bandiera italiana - che aveva raccolto 67 migranti alla deriva al largo delle coste della Libia, ma il ministro delle Infrastrutture interviene e alla fine i migranti recuperati ieri sera sono stati trasbordati sulla nave Diciotti e dovrebbero sbarcare in Italia. Il ...

Migranti trasferiti da Vos Thalassa a nave Guardia Costiera/ Scontro Toninelli-Salvini : equipaggio in pericolo : Vos Thalassa, Migranti trasferiti sulla Diciotti. Ultime notizie: Guardia Costiera italiana non autorizzata allo sbarco, per una questione di natura procedurale(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 12:25:00 GMT)

Migranti - Viminale blocca nave italiana con 66 a bordo : trasferiti sulla Diciotti della Guardia costiera. Scontro nel governo : Tensione nel governo per 66 Migranti trasferiti a bordo della nave Diciotti della Guardia costiera dopo essere stati salvati in acque libiche dalla Vos Thalassa, rimorchiatore italiano...

Reintroduzione Voucher : Scontro tra Di Maio e Salvini : Ormai sembra scontato: i Voucher sono pronti a tornare nel sistema di lavoro italiano. Resta però il passaggio del parlamento, che dovrà definirne modi e tempi, nel momento in cui discuterà il Decreto Dignità. Consulta qui lo speciale sul Decreto Dignità In attesa però di sapere il da farsi, nei banchi del governo Lega-5stelle iniziano le prime schermaglie sul tema. Da un lato c’è la Lega, che vorrebbe reintrodurli in alcuni settori, ...

George Clooney - “incidente stradale in moto in Sardegna : Scontro con un camioncino” : L’attore George Clooney è stato vittima poche ore fa di un incidente stradale in Sardegna. Lo rivela il settimanale Chi: l’attore, che si trova sull’isola per girare un film, stava percorrendo la strada statale in località Costa Corallina, in provincia di Olbia, quando il suo scooter si è scontrato con un camioncino. L’attore è stato trasportato in ospedale mentre la polizia stradale sta verificando la dinamica dell’incidente. Foto ...

Migranti : Scontro su Vos Thalassa - trasferiti su nave Guardia Costiera nonostante il no del Viminale : In un tweet, il ministro Toninelli precisa che i Migranti sono stati trasferiti perchè stavano mettendo a rischio la vita dell'equipaggio - Braccio di ferro sui Migranti e sui porti che possono ...

Scontro nel governo sui voucher. Salvini li rivuole - ma Luigi Di Maio si oppone : “M5S contrario allo sfruttamento” : Scontro sui voucher nel governo Conte. La Lega vorrebbe reintrodurli in maniera massiva per i lavoratori del settore agricolo e turistico ma Di Maio non è d'accordo: ": "Il tema dei voucher, se viene introdotto per sfruttare di nuovo la gente, troverà un argine, anzi un muro di cemento armato da parte del Movimento 5 Stelle. Non si deve entrare nel ragionamento 'o ce li fate sfruttare o li licenziamo'. L’impegno che io ho assunto è quello di ...

Scontro tra un camion e due auto sulla A4 FOTO : Scontro tra un camion e due auto sulla A4 Questa mattina, lunedì 9 luglio, intorno alle 8.30, si è verificato un incidente sulla A4 in corrispondenza della barriera di Milano, nel tratto tra Arluno e ...

Brasile - giudice : scarcerare Lula. Ma è Scontro tra tribunali - : Un magistrato ha ordinato la liberazione dell'ex presidente, ma la decisione è stata bloccata da un giudice federale. Lula è stato condannato a 12 anni di detenzione per corruzione e riciclaggio

Migranti - è Scontro tra i ministri Salvini e Trenta : Improvviso scontro tra il ministero della Difesa e quello dell'Interno in materia di Migranti. "Eunavformed è una missione europea ai livelli Esteri e Difesa, non Interni. Ciò che va cambiato sono le regole di ingaggio della missione e per farlo occorre farlo nelle sede competenti, non a Innsbruck", dove tra pochi giorni si terrà ilil vertice dei ministri dell'Interno dell'Unione europea. A dirlo, come riportano le agenzie di stampa, sono fonti ...

Scontro totale tra la Ferrari e la Mercedes : 'Vergognatevi' - : Esplode la polemica tra la Ferrari e la Mercedes dopo la vittoria della scuderia di Maranello a Silverstone, gara di casa di Lewis Hamilton. Il tamponamento al via subito dal campione del mondo da parte di Kimi Raikkonen ha mandato su tutte le furie la scuderia tedesca e lo stesso pilota anglocaraibico, che nel dopo gara, nonostante il secondo posto, si è rifiutato di stringere la mano ...