Scienza | Ricerca e Alta formazione | Asean | opportunità per la Space Economy

Salute - dentro la Casa della ricerca : dalla Scienza made in Monza le speranze contro l'Alzheimer : Il gruppo di lavoro è composto da una sorta di designer di nanoparticelle, ricercatori di nanomedicina dei dipartimenti di Medicina e chirurgia, biotecnologie e bioscienze, fisica e scienza dei ...

ScienzainATTO/ Alla ricerca di civiltà extraterrestri. Il programma SETI e le sue implicazioni culturali : Il programma SETI sulla ricerca di civiltà extraterrestri e le sue implicazioni culturali: un articolo di Paolo Musso, membro del SETI Committee della International Academy of Astronautics.(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 18:18:00 GMT)

Scienza più rosa - premi L'Oréal-Unesco a 6 ricercatrici : Tutte italiane e under 35 le vincitrici della 16esima edizione tricolore del riconoscimento 'Per le donne e la Scienza', premiate con 6 borse di studio da 20 mila euro. Negli ultimi vent'anni il numero dei 'camici rosa' che intraprendono una carriera scientifica è aumentato del 12%, ma la strada delle pari ...

Premio L’Oreal-UNESCO “Per le Donne e la Scienza” : riconoscimento per 6 giovani ricercatrici italiane : Si è tenuta questa mattina, presso la Sala di Rappresentanza dell’Università degli Studi di Milano, la sedicesima edizione italiana del Premio L’Oréal-UNESCO “Per le Donne e la Scienza”. Nel corso dell’evento sono state attribuite sei borse di studio del valore di 20.000 ciascuna a altrettante ricercatrici under 35, sulla base dell’eccellenza riconosciuta ai loro progetti di ricerca. Alla cerimonia, presentata da Eliana Liotta, giornalista e ...

Ricerca : omeopatia all'esame della Scienza - 'task force' Iss-Fnomceo : Share Facebook Twitter Google+ WhatsApp Linkedin Email Print Viber Roma, 7 giu. , AdnKronos Salute, - L'omeopatia all'esame della scienza. E' l'obiettivo del Tavolo di confronto per la revisione della letteratura scientifica e delle evidenze disponibili sull'omeopatia, a cui siederanno esperti dell'Istituto superiore di sanità , ...

Notte Europea dei Ricercatori - BE a citizEn Scientist : la Scienza è partecipata : A settembre torna la tredicesima edizione della Notte Europea dei Ricercatori coordinata da Frascati scienza. L’associazione, impegnata da anni nella diffusione della cultura scientifica, si è aggiudicata ancora una volta il bando della Commissione Europea Horizon 2020 nell’ambito delle azioni Marie Sklodowska-Curie. La manifestazione in questa edizione vuole incoraggiare ancor di più la partecipazione dei cittadini nella ricerca ...

In via Napoli voilà 'Core Facilities' - la 'cittadella della Scienza' per ricercatori e imprese del territorio : Attendere un istante: stiamo caricando il video... Una vera e propria 'cittadella della scienza' dove rendere più puntuale ed efficiente il lavoro di studenti e ricercatori del Dipartimento di Scienze Agrarie dell'Università di Foggia. E' quella inaugurata nel quartier generale di via ...

50 anni di Aism - la ricerca come Scienza misurabile : Insomma, mettere in piedi una scienza collettiva e sostenibile , 'multipla più della sclerosi'. E' l'obiettivo perseguito dal progetto 'Multi-Act', coordinato dalla Fism e finanziato dall'Unione ...

Sostenibilità - Thermal Walk : la Scienza Ricerca la 'città ideale' : Roma, 28 mag. , askanews, Mettere in campo la scienza per disegnare la 'città ideale', un tessuto urbano ideato per rispettare le esigenze delle persone a partire dall'altezza degli edifici e la ...

Thermal walk - la Scienza alla ricerca della “città ideale” : Mettere in campo la scienza per disegnare la ‘città ideale’, un tessuto urbano ideato per rispettare tutte le esigenze delle persone a partire dall’altezza degli edifici e la larghezza delle strade fino al limite tollerato di traffico, vento e rumore. E’ l’obiettivo finale di Thermal walk, un progetto dei ricercatori dell’Istituto di Biometeorologia del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Ibimet) ...

Tumori : ricercatori Airc nelle piazze per raccontare la Scienza : I 5.000 ricercatori Airc di nuovo nelle piazze italiane. Tornano infatti a incontrare il pubblico oggi al Galileo-Festival dell’innovazione a Padova e alla Festa della scienza di Andrano, domenica 20 maggio al Food&Science Festival a Mantova, il 25, 26 e 27 maggio al Wired Next Fest a Milano, giovedì 31 maggio con Aircampus a Napoli, infine sabato 9 giugno alla Repubblica delle Idee a Bologna. Un fitto calendario di appuntamenti, per ...