Scandalo dati | prima multa a Facebook | 500mila sterline

Facebook - condivisi dati utenti con 4 aziende cinesi/ Nuovo Scandalo per Zuckerberg : c’è anche Huawei : Facebook , condivisi dati utenti con 4 aziende cinesi : ultime notizie, Nuovo scandalo per il social network di Mark Zuckerberg , spuntano Huawei , Lenovo, Oppo e TLC(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 11:49:00 GMT)

Facebook - Cambridge Analytica chiude dopo lo Scandalo dati : Facebook , Cambridge Analytica chiude dopo lo scandalo dati L’azienda avrebbe preso tale decisione dopo aver perso numerosi clienti e per i crescenti costi legali per le indagini in corso sul datagate Continua a leggere

Cambridge Analytica chiude. La società al centro dello Scandalo dei dati di Facebook ferma tutte le attività : Cambridge Analytica, al centro dello scandalo dei dati di Facebook, cessa immediatamente tutte le operazioni. Lo comunica la società in una nota. "Negli ultimi mesi Cambridge Analytica è stata oggetto di numerose accuse infondate e, nonostante gli sforzi della società di correggere le informazioni, è stata denigrata per attività che non solo sono legali ma sono ampiamente accettate" si legge in una nota.La ...