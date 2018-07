SAVONA E IL CIGNO NERO | PRONTI A USCITA EURO Di Maio replica | Il

SAVONA & IL CIGNO NERO/ 'L'uscita dall'euro è impossibile anche per la Germania' : SAVONA ha illustrato le linee strategiche che l'Italia intende seguire in Europa. "Ora bisogna puntare su politica fiscale comune e unione bancaria'

SAVONA EVOCA CIGNO NERO : "DOBBIAMO ESSERE PRONTI A USCITA EURO"/ Incontro in BCE con Draghi : Paolo SAVONA e il "CIGNO NERO": l'enigma del Ministro per gli Affari Ue, "Italia? Altri potrebbero decidere per noi l'USCITA dall'Euro". Il piano B, l'immagine di Taleb e le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 23:04:00 GMT)

Euro - SAVONA e il Cigno Nero : "Italia deve essere pronta a uscita"/ Spread ai massimi di seduta odierna : Paolo Savona e il "Cigno Nero": l'enigma del Ministro per gli Affari Ue, "Italia? Altri potrebbero decidere per noi l'uscita dall'Euro". Il piano B, l'immagine di Taleb e le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 20:43:00 GMT)

EURO - SAVONA E IL CIGNO NERO : 'ITALIA DEVE ESSERE PRONTA A USCITA'/ La replica di Carlo Calenda : Paolo SAVONA e il 'CIGNO NERO': l'enigma del Ministro per gli Affari Ue, 'ITALIA? Altri potrebbero decidere per noi l'uscita dall'EURO'. Il piano B.

SAVONA e il ‘cigno nero’/ Enigma del Ministro : “Italia? Altri potrebbero decidere per noi l'uscita dall’Euro” : Paolo Savona e il "cigno nero": l'Enigma del Ministro per gli Affari Ue, "Italia? Altri potrebbero decidere per noi l'uscita dall'Euro". Il piano B, l'immagine di Taleb e le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 18:18:00 GMT)

'Dobbiamo prepararci al cigno nero'. SAVONA è tornato a parlare di Euro e piano B : Potrebbe avvenire come un caso inatteso, e potrebbe colpire l'economia italiana. Per questo, spiega, che è necessario prepararsi a gestire quello che non è la normalità della nostra esperienza, la ...

Paolo SAVONA : 'Uscita dall'euro - c'è il rischio cigno nero' : Uscita dall'euro ? Dobbiamo essere pronti a tutto. Paolo Savona, ministro per gli Affari europei spiega che 'potremmo trovarci in situazioni in cui sono altri a decidere. La mia posizione è di essere ...

SAVONA : 'Uscita da euro? c'è il rischio cigno nero' : "Mi dicono tu vuoi uscire dall'euro? Badate che potremmo trovarci in situazioni in cui sono altri a decidere . La mia posizione e' di essere pronti a ogni evenienza". Così il ministro per gli Affari ...