Sarri al Chelsea con Jorginho | al Napoli 65 milioni

Jorginho al Chelsea con Sarri - il Napoli sogna Benzema o Cavani : DA Benzema A Cavani - Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , il Napoli non sta a guardare. De Laurentiis come risponderà al colpo Cristiano Ronaldo alla Juve? Chiederà al d.s. Giuntoli di chiudere ...

Napoli - pioggia di milioni in arrivo dalla Premier : il Chelsea ha le mani su Sarri e Jorginho. E la Juventus… : Il club del presidente De Laurentiis riceverà oltre sessanta milioni per Jorginho e per liberare Sarri, pronto ad una nuova avventura in Premier Niente più Manchester City, Jorginho è pronto a trasferirsi sì in Premier, bensì al Chelsea. Scatto prepotente dei blues che, oltre al centrocampista italo-brasiliano, prenderanno dalla società azzurra anche Maurizio Sarri. Higuain – Alberto Gandolfo/LaPresse Il presidente De Laurentiis ha ...

Chelsea - 65 milioni per Jorginho e Sarri. Oggi l'annuncio del maxi affare : Tutto confermato: il Chelsea ha trovato l'accordo per il trasferimento di Jorginho sulla base di 65 milioni di euro , 57+8,. Nell'affare è incluso anche l'indennizzo per risolvere il contratto di ...

Calciomercato Chelsea - Jorginho sblocca Sarri : affare in chiusura con il Napoli : Maurizio Sarri-Chelsea: nuovi segnali positivi. Dopo la fase di stallo delle ultime settimane, dovuta all'attesa dell'ok definitivo di Aurelio De Laurentiis, la trattativa tra gli inglesi e il Napoli ...

Napoli - Jorginho sblocca l'affare Chelsea-Sarri : L'imminente approdo del regista alla corte dei Blues per 65 milioni spinge il tecnico toscano verso Londra

Due dalla Juve - uno dall'Inter : i tre colpi del Chelsea di Sarri : Secondo il Corriere dello Sport , il Chelsea aspetta Maurizio Sarri entro 48 ore. 'Possono sbloccarsi Higuain e Rugani dalla Juve, Jorginho dal Napoli e anche Vecino dall'Inter', si legge.

Chelsea ancora nel caos - Conte allena. E Sarri aspetta : In attesa del ritorno dei nazionali impegnati nella Coppa del Mondo, a Cobham si è riunito il resto della rosa, tra i quali Cesc Fabregas, Marcos Alonso e Albaro Morata, il cui futuro resta piuttosto ...

Chelsea - allena Conte. Sarri deve aspettare : LONDRA - Regna ancora la massima confusione a Cobham dove è cominciato ieri il raduno del Chelsea: la preparazione estiva è iniziata agli ordini di Antonio Conte, che resta però con le valigie in mano ...

Calciomercato Napoli - la contropartita del Chelsea che sblocca l’affare Sarri! : Calciomercato Napoli – Il Napoli è chiamato a rispondere alla Juventus, i bianconeri stanno per piazzare il colpo Cristiano Ronaldo ed il distacco tra le due squadre sta aumentando. Nelle ultime ore novità clamorose sul Calciomercato del club azzurro, secondo Premiumsport, il Chelsea avrebbe offerto a De Laurentiis una contropartita del calibro di Cesc Fabregas per lasciare libero l’allenatore Maurizio Sarri. Si tratta di un ...

Clamoroso Napoli - il Chelsea offre Fabregas in “cambio” di Sarri! : Chelsea sempre più vicino a Sarri, adesso Abramovich prova ad inserire una contropartita per convincere il Napoli Il Napoli sta trattando con il Chelsea il passaggio di Sarri sulla panchina che fu di Conte. Il tecnico ha un contratto in essere col club partenopeo, che vorrebbe un indennizzo in caso d’addio. Tale indennizzo potrebbe avere un nome e cognome. A detta di Premiumsport, il Chelsea avrebbe offerto a De Laurentiis una ...

Sarri al Chelsea : il Napoli chiede 30 milioni/ La moglie del tecnico : "speriamo si risolva velocemente" : Sarri al Chelsea: il Napoli chiede 30 milioni di euro. Calciomercato, Aurelio de Laurentiis spara alto: la moglie del tecnico, "speriamo si risolva velocemente"(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 11:16:00 GMT)

Sarri al Chelsea - la sblocca Abramovich : Leggi l'articolo completo sul Corriere dello Sport-Stadio in edicola Chelsea, l'addio di Conte si avvicina Notizie calciomercato Ancelotti e ADL a Capri

Chelsea - Sarri : "Conoscete la situazione..." : Intercettato dai colleghi della 'Gazzetta dello Sport', quest'oggi, il toscano si è limitato a dire: 'Conoscete la situazione, ora non posso proprio parlare'. Nella settimana che sta iniziando, se ne ...