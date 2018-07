romadailynews

: Santori-Picone: Indagati su degrado Villa Pamphili, ottimo: Roma – “Finalmente dopo le… - romadailynews : Santori-Picone: Indagati su degrado Villa Pamphili, ottimo: Roma – “Finalmente dopo le… -

(Di mercoledì 11 luglio 2018) Roma – “Finalmente dopo le gravi accuse dei cittadini, delle associazioni legate allastorica e ribadite nelle nostre numerose denunce sullo stato died abbandono disi e’ aperto un faro da parte della magistratura con 16tra Comune e Municipio”. “Pd prima e M5S dopo sono i veri responsabili di questo scempio lasciando in balia degli eventi la gestione di uno dei polmoni verdi piu’ belli e unici d’Europa”. “In piu’ di un’occasione avevamo rilevato l’inerzia da parte dell’Amministrazione capitolina, incapace di dare il giusto impulso per rilanciare lastorica e le ivi strutture presenti, che mai aveva raggiunto questi livelli tra incuria, insicurezza, droga e prostituzione”. “Bisogna considerare che in questi tre anni gli immobili oggetto di sequestro ...