Sanità | ospedale Bambino Gesù | aumentano ricoveri e prestazioni ambulatoriali | cresce la

Sanità - il ministro Grillo a Napoli : 'Accerteremo le responsabilità della festa all'Ospedale del Mare' : Tour tra gli ospedali di Napoli. E i suoi problemi. Il ministro della salute, Giulia Grillo, arriva alle 10.30 al Monaldi, ed è la sua prima visita in città. Subito l'incontro con le mamme dei bimbi ...

Sanità : Verona - Ospedale di Negrar punto riferimento su malaria : Verona, 9 lug. (AdnKronos) – La ricerca sulle malattie infettive e tropicali in Italia si arricchisce di una struttura di eccellenza attiva da molti anni all’Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar (www.sacrocuore.it) che ha ottenuto dal Ministero della Salute il riconoscimento del carattere scientifico nella disciplina ‘malattie infettive e tropicali”. è il secondo Irccs (Istituto di ricovero e cura a carattere ...

Neonati uccisi in ospedale : arrestata operatrice sanitaria : Un'operatrice sanitaria inglese è stata arrestata dalla polizia britannica al termine di un'indagine durata oltre un anno: la donna avrebbe ucciso otto Neonati e tentato di ammazzarne altri sei in un'...