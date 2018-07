: #Salvini: È iniziata una guerra senza quartiere, in tutta Italia. Questa mattina, a Palmi (Reggio Calabria), ho con… - LegaSalvini : #Salvini: È iniziata una guerra senza quartiere, in tutta Italia. Questa mattina, a Palmi (Reggio Calabria), ho con… - LaStampa : Massimo Coppola difende l’operazione Rolling Stone vs Salvini: “Farci la guerra tra noi non serve”… - marcofurfaro : Abbiamo un vicepremier che ironizza sulla #magliettarossa che le madri mettono ai bambini che scappano dalla guerra… -

"Quando si parla dinon ci sono mezze misure.,la combatterò fino a che non avremo portato via anche le mutande a questa gente! #lamifaschifo". Lo ha scritto su Twitter il ministro dell'Interno,. Il ministro è ora a Palazzo Chigi a colloquio con il premier Giuseppe Conte in vista del vertice di domani dei ministri degli Interni a Innsbruck. Conte a breve partirà invece per il vertice Nato a Bruxelles.(Di mercoledì 11 luglio 2018)