Salvini | linea comune del governo sui migranti

Governo : Salvini - con Conte linea comune su migranti : La "linea comune" concordata con Giuseppe Conte sull'immigrazione è quella di "rafforzare ancora di piuùla sicurezza dei cittadini italiani ponendo al centro del dibattito europeo il fatto che non possiamo essere lasciati soli in concreto". Cosi' il ministro dell'Interno Matteo Salvini, parlando coi giornalisti al termine dell'incontro con il presidente del Consiglio a Palazzo ...

Migranti - vertice del governo. Salvini : "A Innsbruck porterò la linea dura" : Mentre la nave Diciotti della Marina italiana navigava verso il Belpaese , dove ha ottenuto il via libera allo sbarco, il governo giallo verde si è ritrovato a Palazzo Chigi per un incontro 'a ...

Salvini : a Innsbruck porterò la linea della fermezza : 'Siamo soddisfatti per i passi avanti fatti, passa la linea della fermezza che non è solo quella di Salvini, ma quella comune di tutto il governo. È la linea che porterò a Innsbruck'. Così il ...

Salvini : a Innsbruck porterò la linea della fermezza : “Siamo soddisfatti per i passi avanti fatti, passa la linea della fermezza che non è solo quella di Salvini, ma quella comune di tutto il governo. È la linea che porterò a Innsbruck”. Così il vicepremier e ministro dell’interno, Matteo Salvini, commenta il vertice di oggi a Palazzo Chigi. Alla riunione non era prevista la partecipazione di Salvini, per impegni precedenti. Il ministro ...

Salvini - a Innsbruck porterò la linea della fermezza : “Siamo soddisfatti per i passi avanti fatti, passa la linea della fermezza che non è solo quella di Salvini, ma quella comune di tutto il governo. È la linea che porterò a Innsbruck”. Così il vicepremier e ministro dell’interno, Matteo Salvini, commenta il vertice di oggi a Palazzo Chigi. Alla riunione non era prevista la partecipazione di Salvini, per impegni precedenti. Il ministro ...

Salvini : migranti - linea comune governo : 20.56 "Siamo soddisfatti per i passi avanti fatti, passa la linea della fermezza che non è solo quella di Salvini, ma quella comune di tutto il governo. E' la linea che porterò a Innsbruck. Così il vicepresidente e ministro dell'Interno Salvini sul vertice interministeriale tenutosi oggi a Palazzo Chigi. Salvini, non presente alla riunione per impegni precedenti, incontrerà domattina il presidente del Consiglio Conte. Il vertice di Innsbruck ...

Migranti : concluso vertice - Toninelli "con Salvini siamo allineati" : "Con Salvini ci siamo sentiti stamattina e ci siamo chiariti. siamo stati subito allineati". Cosi' il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, al termine del vertice a Palazzo Chigi parlando con i cronisti a proposito del caso del Vos Thalassa che ha soccorso 67 Migranti al largo delle coste libiche, poi trasbordati sulla nave Diciotti. "Salvini pensava che fosse ...

Schiaffo Ue sulle navi militari E Salvini deve smorzare la linea : D iciamolo, Matteo Salvini ha tutte le ragioni del mondo. Né il mandato, né i piani operativi di Eunavfor Med e di Themis contengono una sola parola sull'obbligo di sbarcare in Italia i migranti. Ma per aver ragione devi trovare qualcuno disposto a ...

Migranti - vertice di Innsbruck : stop a Salvini sulle missioni Ue - mercoledì nuovo incontro con Conte per decidere la linea : “Al vertice di Innsbruck di giovedì presenteremo un nostro documento. La nostra priorità è la difesa delle frontiere esterne“. Matteo Salvini parla al termine del faccia a faccia con il premier Giuseppe Conte in vista della riunione dei ministri dell’Interno europei nella città austriaca. I due si incontreranno ancora mercoledì per decidere la linea italiana, ma intanto dalle parole del ministro degli Interni è sparita l’idea ...

Salvini si impone sulla Trenta : vertice a Palazzo Chigi senza la titolare della difesa - linea dura su missioni Ue : Il governo è compatto, assicura il ministro dell'Interno che dell'emergenza ha parlato anche al Quirinale con il capo dello Stato. L'Italia chiederà un ripensamento delle missioni internazionali, ma ...

A Innsbruck linea Salvini riveduta e corretta : gli stati maggiori impongono fedeltà alle missioni europee : linea Salvini 'revisited'. Per la prima volta, nei 38 giorni di vita del governo legastellato, la linea del ministro degli Interni viene corretta dagli alleati."A Innsbruck chiederò la chiusura dei porti italiani alle navi delle missioni internazionali" europee, aveva detto il vicepremier leghista parlando del vertice informale dei ministri degli Interni Ue in programma nella cittadina austriaca dopodomani. Non è così, non ...

Salvini : linea governo unica su sicurezza - immigrati e antiterrorismo : Roma – “La linea del governo su sicurezza, immigrazione e antiterrorismo e’ una e una sola, non ci sono 3-4 linee di contrasto. Sono ben contento di questi 38 giorni di governo”. Lo dice il ministro dell’Interno Matteo Salvini, rispondendo alle domande dei cronisti a margine della presentazione del protocollo antincendio. “Il ministro Trenta non si e’ manifestato neanche in spirito”, risponde a chi ...

SONDAGGI POLITICI/ Migranti - il 71% approva la linea-Salvini : porti chiusi - Governo Conte cresce al 62% : SONDAGGI Elettorali POLITICI, le ultime notizie e intenzioni di voto: Lega-M5s fanno sparire l'opposizione. Tiene il Pd al 20%, sprofonda Berlusconi con Forza Italia all'8,9%(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 17:10:00 GMT)

Salvini - bagno di folla a Pontida. E sui migranti tiene la linea dura : I porti sono e resteranno chiusi : Teleborsa, - Matteo Salvini arriva a Pontida per il tradizionale raduno della Lega alle 10,30 e, ad accogliere l'uomo del momento, un vero e proprio bagno di folla. "Matteo!" "Matteo!". "Sei un amore!"...