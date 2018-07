Salvini | il ministro della Paura Intervista ad Antonello Caporale

Salvini nella Tendopoli : "Voi sfruttati? Prima gli italiani"/ Video - ministro contestato da immigrati : Salvini nella Tendopoli: "Voi sfruttati? Prima gli italiani". Il ministro dell'Interno in visita a San Ferdinando, Reggio Calabria: Video, la contestazione degli immigrati(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 18:53:00 GMT)

Salvini smentito dagli psichiatri : “Boom di aggressioni? Falso. Meno parole - ministro - la preghiamo. Più fatti. E fondi” : “Il ministro Salvini dichiara che in Italia sarebbe in atto una ‘esplosione di aggressioni’ da parte di ‘pazienti psichiatrici’. Gli italiani debbono sapere che si tratta di una notizia destituita di ogni fondamento: il 95% dei reati violenti commessi nel nostro Paese è attribuibile a persone cosiddette ‘normali‘”: inizia così la smentita della Società italiana di psichiatria. Si tratta di tre post ...

Linus-Salvini : scoppia la polemica per l’iniziativa contro il ministro : “Ragazzi, adesso mi sono rotto il ca… Vi racconto come stanno le cose”. Inizia così il lungo sfogo condiviso via social da Linus in cui replica alle critiche ricevute in seguito all’adesione alla campagna della rivista Rolling Stone contro il ministro dell’Interno Matteo Salvini. Adesione che, spiega il direttore di ‘Radio Deejay’, è avvenuta a sua “insaputa”, facendolo finire nel ...

Colle - con Salvini incontro cordiale. Il ministro : positivo : "Colloquio cordiale" quello tra il capo dello Stato Sergio Mattarella e il ministro dell'interno Matteo Salvini. " Il colloquio con Matteo Salvini è stato incentrato su immigrazione,sicurezza, ...

Benigni su Salvini : "Fa ridere. Ma la sua nomina a ministro fa pensare" : "La satira fa ridere e fa pensare. Salvini è perfetto per la satira. Il suo nome fa ridere. E la sua nomina a ministro fa pensare". Intervenuto a Forte dei Marmi per ricevere un premio alla carriera, Roberto Benigni è salito sul palco di villa Bertelli per prendere in giro a modo suo i protagonisti della politica italiana. Tra le vittime della sua ironia, il più bersagliato è stato il segretario della Lega, Matteo Salvini, equiparato alla satira ...

Magliette rosse per i migranti - Salvini contro Don Ciotti/ Il Ministro non si ferma : "A Innsbruck chiederò..." : Magliette rosse per i migranti, Salvini contro Don Ciotti. Anche Di Battista attacca con un lungo post su Facebook: “Ipocrisia e conformismo dietro facile solidarietà”. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 14:07:00 GMT)

Salvini - circolare Viminale sui migranti/ Sindaco Orlando : “Ministro ossessionato - così agevole le mafie” : Matteo Salvini e la stretta sui migranti, la replica dell’Unhcr: “Lo incontreremo, l’Italia rimanga generosa”. L'agenzia dell'Onu incontrerà la prossima settimana il ministro dell'interno(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 18:40:00 GMT)

Fondi Lega - “irritazione” del Quirinale per la richiesta di Salvini : no agli attacchi ai giudici. Il ministro : “Io chiedo e aspetto” : In missione nelle Repubbliche Baltiche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è stato raggiunto dall’ondata dello tsunami Salvini. Il leader leghista – travolto a sua volta dalla sentenza della Cassazione sui soldi del Carroccio truffati allo Stato – secondo i retroscena del Corriere della Sera e della Stampa ha cominciato a “pedinare” il capo dell Stato, in maniera asfissiante. È vero che gli ermellini ...

“Salvini?”. Il parroco predica contro il ministro e in chiesa succede l’impensabile : In tanti in queste ore si stanno schierando contro il ministro degli Interni, nonché vicepremier, nonché quasi-premier a tutti gli effetti, Matteo Salvini. Da Rolling Stones – che sta cercando di riunire tutti gli artisti del belpaese – a tanti giornalisti della carta stampata, passando per milioni di persone, gente comune in tutta Italia. Tanti, tantissimi, coloro che stanno cercando di “opporsi” a quello che sembra un gioco al massacro ...

Italia-Libia : incontro ministro Salvini e vicepremier Maiteeq - collaborare per fine embargo e a futuro sviluppo rapporti economici : Nel suo discorso il ministro dell'Interno italiano ha posto attenzione all'importanza degli incontri avvenuti tra Maiteeq e i rappresentanti dei ministeri dello sviluppo economico, dell'economia e ...

"Il governo di Salvini...". Gaffe della cronista. ?E il ministro reagisce così : Un piccolo errore che ha fatto sorridere il segretario del Carroccio. "Lei ha detto che il governo Salvini...", ha esordito una giornalista tedesca poco prima di rivolgere una domanda al ministro dell'Interno durante la conferenza stampa al Viminale con il vicepremier libico Ahmed Maiteeg. Ovviamente quello in carica è il governo "Conte", che ne è il presidente del Consiglio. Ma la Gaffe della cronista ha fatto comunque divertire il leghista, ...

Rolling Stone contro Salvini. Vip divisi : chi appoggia il ministro - e chi no - : Copertina anti-ministro: "Chi tace è complice". Tanti vip in campo: da Erri de Luca a Fabio Fazio, fino a Fiorella Mannoia e Gabriele Muccino. Ma c'è chi tifa per il vicepremier: da Rita Pavone a ...

Giulia Grillo è incinta/ Il Ministro della salute spiega l’importanza del vaccino : "Ne ho parlato con Salvini" : Giulia Grillo, il Ministro della salute, annuncia di essere incinta in conferenza stampa e spiega perchè farà vaccinare suo figlio lanciando un messaggio a tutte le famiglie.(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 16:31:00 GMT)

Artisti contro Salvini - da Emma Marrone a Elisa e Tommaso Paradiso le popstar schierate contro il Ministro dell’Interno : A poco più di un mese dall'insediamento del nuovo, cosiddetto, "governo del cambiamento", arriva il primo manifesto firmato da una serie di Artisti contro Salvini. Il Ministro dell'Interno, con le sue politiche su accoglienza e gestione dei flussi migratori, ma anche con i suoi annunci e le sue prese di posizione su questioni di politica interna, ha indignato tutti quanti non si riconoscono nei metodi da tolleranza zero con porti chiusi alle ...