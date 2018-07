Salvini ha pubblicato una foto del tavolo sull' immigrazione convocato al Viminale

agi

: Un nuovo post (Vitalizi, Cazzola: “Giornata storica? Anche leggi razziali erano storiche. Cgil? Flirta col M5s e fa… - Noovyis : Un nuovo post (Vitalizi, Cazzola: “Giornata storica? Anche leggi razziali erano storiche. Cgil? Flirta col M5s e fa… - Noovyis : Un nuovo post (Tanto si andrà di nuovo a votare. E tutto congiura a favore di Salvini) è stato pubblicato su Playhi… - ilsensocritico : Attendo con ansia la protesta del #Codacons per i 49 milioni di finanziamento pubblicato rubati dalla Lega Nord di Salvini. -

(Di mercoledì 11 luglio 2018) Matteoha diffuso sui social una suaaldi "lavoro sui temi di, sicurezza e lotta a scafisti e terroristi",al"in preparazione degli incontri di oggi e domani a Innsbruck". Nella citta' austriaca, ha ricordato, "vedrò gli altri ministri dell'Interno europei, io non mi fermo". In preparazione degli incontri di oggi e domani a #Innsbruck, dove vedrò gli altri ministri dell’Interno europei, al lavoro sui temi di, sicurezza e lotta a scafisti e terroristi. #primagliitaliani, io non mi fermo! pic.twitter.com/8FP4scYoOn — Matteo(@matteomi) 11 luglio 2018