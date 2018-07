Salute | in Italia c’è una “bomba dell’invecchiamento” pronta a esplodere già dal 2030

Listeria - il ministero della Salute tranquillizza : 'nessun focolaio in Italia' : Dopo il ritiro precauzionale di alcuni lotti di fagiolini surgelati Findus, il ministero della Salute italiano rassicura: 'In Italia nessun rischio'

Listeria - il ministero della Salute tranquillizza : “nessun focolaio in Italia” : (foto: Anjelika Gretskaia/Getty Images) Nuovo allarme in tema di sicurezza alimentare: si tratta della potenziale contaminazione da batterio Listeria, per la quale due giorni fa è arrivato l’annuncio del ritiro di alcuni lotti di vegetali surgelati della Findus. La segnalazione dell’eventuale rischio è partita da un’azienda produttrice ungherese: così, oltre all’Italia, l’allerta si è diffusa anche in Austria, ...

Morbillo - Ministero della Salute : nessun allarme dall’Italia al Regno Unito : Il Ministero della Salute, attraverso la Direzione generale della prevenzione sanitaria, rende note le informazioni scambiate sui casi di Morbillo nell’ultimo semestre tra il nostro Paese ed il Regno Unito (UK), per mezzo del sistema internazionale Early Warning and Response System (EWRS). nessuna delle segnalazioni registrate fa presagire situazioni di allarme per casi di Morbillo provenienti dall’Italia. La sorveglianza è molto attiva e ...

Caso Listeria - prime analisi. Il ministero della Salute : «Nessun rischio per l'Italia» Listeriosi : cos'é : Ma allora come si spiega l'allert scattato in Europa ? I fagiolini finiti nel mix di verdure provengono da un impianto ungherese di proprietà del fornitore Greenyard, uno dei migliori al mondo, con ...

Batterio nei surgelati - il Ministro della Salute : 'in italia nessun focolaio listeria' : Ritirati in mezza Europa, fra cui l'italia, diversi lotti di un prodotto surgelato. Conterrebbe un Batterio pericoloso, il listeria con conseguenze per la Salute dell'uomo. Il Ministro Grillo: 'Via il ...

Salute - Istat : in Italia un bambino su 3 è in sovrappeso : Secondo l’Istat, in Italia un bambino su tre è in sovrappeso, ma la tendenza è in miglioramento: fra il 2010/11 e il 2015/16 scende dal 36,6 al 34,2% nella popolazione da 6 a 10 anni. I dati fanno parte del “Rapporto SDGs 2018” che propone un aggiornamento e un ampliamento dell’applicazione in Italia dell’Agenda 2030 adottata nel 2015 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite composta da 17 obiettivi ...

Salute - Istat : l’Italia tra i Paesi con la più bassa mortalità infantile : L’Italia si colloca tra i Paesi con la più bassa mortalità infantile: la mortalità nelle prime fasi della vita continua la sua diminuzione nel medio periodo, con il Mezzogiorno che lentamente recupera lo svantaggio: lo rende noto l’Istat nel ‘Rapporto SDGs 2018‘ che propone un aggiornamento e un ampliamento dell’applicazione in Italia dell’Agenda 2030 adottata nel 2015 dall’Assemblea Generale delle ...

L'italiana bloccata in Turchia - la famiglia a 5 giorni dal fermo : "Liberate Cristina - preoccupati per la sua Salute" : Il controllo del 24 giugno poi il trasferimento nel centro espulsione di Gaziantep dove le è stato sequestrato il cellulare. La famiglia dell'attivista 62enne: "Ha necessità di fare controlli continui e cure adeguate". In rete parte l'hashtag #freeCristinaCattafesta

Salute : italiani e protezione solare? Rimandati a settembre : Estate: mare, sole e… scottature. Bruciori e fastidi, ma non solo, sono infatti l’inevitabile risultato dell’esporsi ai raggi solari senza adottare le giuste precauzioni, per voglia di abbronzarsi in fretta o per semplice noncuranza. Una tendenza ancora molto diffusa, nonostante i ripetuti appelli della comunità scientifica che da tempo evidenzia i rischi connessi alla tintarella selvaggia (solo per citare alcuni esempi, l’insorgere di eritemi e ...

Internet Day - Inguscio (CNR) : “Il livello della ricerca pubblica italiana è in buona Salute” : “Il livello della ricerca pubblica italiana è in buona salute, tra i primi posti nell’Unione Europea e a livello mondiale“: il dato emerge anche “dai recenti risultati nell’assegnazione dei fondi europei alla ricerca, dove le nostre ricercatrici e ricercatori si classificano sempre tra i primi posti, nonostante i gap strutturali in termini di percentuale di laureati e ricercatori e di investimenti per la ricerca, e ...

Salute - HCV : Italia tra i primi Paesi nel mondo verso il traguardo di eliminazione del virus dell’Epatite C : La disponibilità di terapie efficaci e ben tollerate ha rivoluzionato l’approccio della cura dell’infezione dal virus dell’Epatite C (HCV). L’Italia, secondo le ultime analisi condotte dal Center Disease Analysis (USA), si colloca tra i 12 Paesi incamminati positivamente verso il traguardo dell’eliminazione dell’infezione da HCV. A patto di “scovare” coloro che non sanno di aver contratto l’infezione e mantenere quindi alto il numero dei ...

La prima ricerca in Italia sul futuro del mondo della Salute visto dai medici millennials : il 22 giugno la presentazione a Milano : Sarà presentata venerdì 22 giugno nell’Auditorium Sanofi Italia, in viale Bodio 37/B a Milano, la prima ricerca Italiana sul futuro del mondo della salute visto dai medici millennials. Il progetto di ricerca, ideato e sviluppato da Havas con il partner Ipsos e realizzato con il supporto di Sanofi, indaga il cambiamento e l’evoluzione dei medici millennials nell’era dell’integrated care: i trend della professione, l’utilizzo della ...

Salute - 1 milione di italiani con scompenso cardiaco : a Napoli la prevenzione in piazza : Lo scompenso cardiaco è una patologia grave e invalidante che interessa quasi 1 milione di italiani causando circa 190 mila ricoveri ogni anno e compromettendo pesantemente la qualità della vita di coloro che ne sono affetti. È una malattia particolarmente subdola: spesso il paziente dopo un primo ricovero torna a casa e, passato l’episodio acuto, si sente ‘come prima’ ed inizia a trascurare la propria condizione facendosi ...

Salute - l’indagine : 1 italiano su 2 è infelice perché non sa gratificarsi : Una candela accesa, un momento di pausa per ascoltare la musica o leggere le pagine del libro preferito. In un’epoca in cui dobbiamo essere connessi per non sentirci tagliati fuori, e affrontiamo la quotidianità programmando ogni cosa, si fa largo il ‘Reward and Indulge’: un nuovo trend che punta sulla gratificazione personale e sulla capacità di ritagliarsi del tempo per sé. E gli italiani? Il 43% ritiene che dedicare un ...