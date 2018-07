Blastingnews

: Russiagate all'italiana: le presunte rivelazioni di Renzi a Obama - infoitestero : Russiagate all'italiana: le presunte rivelazioni di Renzi a Obama - AlbertoBellotto : #Russiagate. Ve lo ricordate #MichaelFlynn, l'ex consigliere per la sicurezza nazionale di Trump, che 7 mesi fa si… - domcamodeca : Russiagate all’italiana: le presunte rivelazioni di Renzi a Obama -

(Di mercoledì 11 luglio 2018) Anche l’Italia ha il suocome quello scoppiato negli Usa? Vladimir Putin avrebbe, infatti, ordinato ai suoi hacker di interferire nella campagna elettorale per il referendum costituzionale del 4 dicembre 2016. A rivelarlo a Barackin persona sarebbe stato, nell’ottobre dello stesso anno, durante una visita di Stato a Washington, l’allora premier italiano, MatteoVIDEO. La ‘gola profonda’ che ha fatto emergere questa vicenda, come riporta Paolo Mastrolilli su La stampa, sarebbe stato Ben Rhodes, vice consigliere per la Sicurezza nazionale statunitense all’epoca dei fatti, nonché testimone diretto del colloquio traavvenuto nello Studio Ovale. Il libro di Ben Rhodes Il quotidiano torinese non ha sentito direttamente Rhodes, ma ha pubblicato alcuni estratti del suo ultimo libro ‘The world as it is’, da poco pubblicato negli Usa, in cui l’ex ...