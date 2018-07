Russia 2018 | Maradona | ' Mbappé è la rivelazione | l' Argentina non aveva nessuna speranza'

Mondiali - Berlusconi tra gli ospiti attesi per finale Russia 2018 : Mosca, 11 lug., askanews, - Anche Silvio Berlusconi sarebbe tra gli ospiti attesi a Mosca per la finale di Russia 2018. Nessuna conferma ufficiale, ma fonti dalla capitale russa parlano di una visita '...

Russia 2018 - Croazia-Inghilterra : oltre il calcio c'è di più : Ma stavolta, a intorbidare le acque di Croazia-Inghilterra, è entrata in campo la politica, o meglio le relazioni internazionali. L'ultimo caso è scoppiato in seguito al video che il difensore croato ...

CROAZIA-INGHILTERRA- Tutto pronto per il calcio d'inizio della semifinale Mondiale tra Croazia e Inghilterra. Calcio d'inizio alle ore 20:00, ci si gioca l'accesso alla finale di Mosca del 15 luglio. Chi farà compagnia alla Francia? La Croazia , reduce da un doppio successo ai calci di rigore, potrebbe pagare leggermente il calo fisico dei 240

Semifinali – Alle 20 è tempo di Croazia-Inghilterra. L'attesa lunga quattro anni è finita. Tornano i Mondiali di calcio, dopo ben 12 anni nel territorio europeo. Nel 2006, il cielo fu azzurro, in quel di Berlino. Nel 2018, sarà praticamente impossibile ripetere questa scena, a Mosca, in Russia. L'Italia, infatti, sarà assente per la prima volta dopo 60 anni dalla rassegna iridata e per la terza volta nella storia della competizione. Un grande evento mediatico che,

Francia vola IN finale- La Francia vola in finale grazie ad un gol di Umtiti su perfetto colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo battutto da Griezmann. Un Francia attenta, brillante nelle ripartenze e anche fortunata. I "galletti" raggiungono la finale e sperano nel sogno sfuggito di mano nel 2006. Un Belgio totalmente

Marco Rò : esce oggi in radio 'Mosca Mon Amour Russia 2018 ed.' : ... è accompagnato dall'omonimo videoclip girato fra Roma e Mosca E contiene le immagini raccolte tra i tifosi accorsi nella capitale russa da tutto il mondo. Dalle parole di questa canzone emerge ...

Mondiali Russia 2018 - il riscatto del “polpo” Pogba : dopo le critiche furenti ha preso per mano la Francia : Paul Pogba è passato dalle critiche degli scorsi mesi agli exploit al Mondiale, oggi una semifinale giocata alla perfezione Paul Pogba ha preso per mano la Francia. Il calciatore del Manchester United, ha vissuto un’annata pessima in Premier League, senza mezzi termini. Il rapporto con Mourinho sembrava essere ai minimi termini e le prestazioni non sono certo state positive. Il polpo è arrivato a Russia 2018 nell’occhio del ...

Mondiali Russia 2018 : la giocata di Mbappè da far girar la testa [VIDEO] : Mondiali Russia 2018, Mbappè protagonista di una grandissima giocata con la maglia della sua Francia, un colpo di tacco da favola Mondiali Russia 2018, Mbappè è stato tra i protagonisti della gara che ha sancito l’approdo in finale della Francia. Il calciatore del Psg non ha segnato questa sera, ma si è reso protagonista di una giocata davvero fantastica, da capogiro. Il calciatore francese, in un lampo, ha controllato e servito ...

Mondiali Russia 2018 - Francia-Belgio : formazioni e quote scommesse : Chi delle due vincerà

Mondiali Russia 2018 – Umtiti sale in cielo - la Francia tocca il paradiso : il gol che (per ora) vale la finale [VIDEO] : La Francia in vantaggio: Belgio spiazzato da un colpo di testa di Umtiti su calcio d’angolo La Francia è riuscita a sbloccare il match di questa sera contro il Belgio ai Mondiali di Russia 2018: dopo un primo tempo terminato sullo zero a zero, Umtiti ha dato una svolta alla semifinale della competizione iridata. Un colpo di testa su calcio d’angolo, al 51′, ha spiazzato il portiere belga, permettendo alla Francia di ...

Mondiali Russia 2018 - Dalle wags ai politici : ci sono proprio tutti in tribuna per Francia-Belgio [GALLERY] : Dalle moglie e fidanzate dei calciatori fino ai politici, le tribune dello stadio di San Pietroburgo brulicano di vip Scattano le semifinali dei Mondiali di Russia 2018, Francia e Belgio si sfidano per un posto nella finalissima che assegna il titolo di campione del mondo. Tanti vip sulle tribune dello stadio di San Pietroburgo, dove non mancano nemmeno le mogli e le fidanzate dei calciatori in campo, pronti a darsi battaglia per ...