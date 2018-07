Ruba informazioni sui droni militari americani e le vende sul dark web

wired

(Di mercoledì 11 luglio 2018) La conferma è arrivata dall’azienda di sicurezza Recorded Future: un hacker sudamericano hato dati all’aeronautica militare americana. Lesono state sottratte dal computer di un ufficiale, violando il router tramite il quale era connesso alla rete e, stando a quanto riportato dalla Cnn, tra queste ci sarebbe un elenco di nomi delle persone che lavorano con iReaper MQ-9A.sul materiale di manutenzione e sulle armi di cui i velivoli sono dotati. I Reaper sono usati sia per l’esplorazione sia per l’attacco e i dati sottratti li rendono potenzialmente un po’ più vulnerabili; anche se per comprendere la reale entità del danno sarà necessario attendere la fine delle indagini. La portavoce dell’Fbi, Lauren Hagee, si è limitata al classico “Il Bureau non conferma né smentisce”, anche l’aeronautica non ha dato risposte. Recorded Future ha ...