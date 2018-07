Ronaldo | ora per l' Italcalcio il Rinascimento è un dovere

Ronaldo sposa la Signora. Un "Champions" per Agnelli : Cristiano Ronaldo alla Juventus. Davvero. L'Italia ha il suo Mondiale. Un affare da film che proietta la Signora in un'altra dimensione. Arriva in Italia il più forte del mondo, il Pallone d'oro e non ci sono praticamente precedenti nella storia. Perché fa un affare da quattrocento milioni che fa balzare la Signora sullo stesso piano delle altre grandi d'Europa anche ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus : ufficiale/ Ultime notizie - lunedì la presentazione : sarà un evento memorabile : Cristiano Ronaldo alla Juventus: è ufficiale l'acquisto dell'attaccante portoghese nella squadra bianconera. Possibile arrivo in Italia in tempo per partire per la tournée negli Stati Uniti(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 08:28:00 GMT)

Quanto guadagna Cristiano Ronaldo alla Juventus : ecco i NUMERI che dimostrano l’idiozia dei sindacati Fiat e l’ignoranza degli “odiatori sociali” : Cristiano Ronaldo è un calciatore della Juventus: il club bianconero ha chiuso un affare straordinario, rivelato dalla stampa spagnola la scorsa settimana mentre dai “grandi esperti” di televisioni, giornali e radio italiani fino a due giorni fa arrivavano soltanto sorrisini di scetticismo. Ma è storia vecchia: in Italia non c’è più nessuno capace di sognare, di trasmettere emozioni, di andare oltre l’appiattimento ...

Agnelli nella storia : in volo per la Juve - ora apra lo Stadium gratis per Ronaldo : Habemus Ronaldo, un evento del genere merita una citazione papalina. E' il colpo del secolo, una mossa che esula da l'intero narrato sportivo bianconero. La Juve scopre un mondo nuovo, una veste in cui si cala per entrare nelle sale più prestigiose d'Europa, con la volontà di rimanerci sempre. E' questione di storia, che si scrive, che cambia nel suo narrarsi. Questo è ...

Ronaldo come Maradona : l'Italia ringrazi la Juve - ora conta di più : Per questo il colpo della Juve è particolarmente grande, perché è inatteso: chi avrebbe mai immaginato che il miglior calciatore del mondo scegliesse la serie A? Al contrario, quando Maradona è ...

Malagò : «Ronaldo alla Juventus? Migliora il nostro sistema sportivo» : Il numero uno del Coni ha commentato il passaggio ufficiale di Cristiano Ronaldo alla Juventus: «La gente andrà più volentieri allo stadio». L'articolo Malagò: «Ronaldo alla Juventus? Migliora il nostro sistema sportivo» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Ronaldo alla Juventus - Malagò : “fuoriclasse migliorano il sistema sportivo” : “Cristiano Ronaldo alla Juventus? Tutti i fuoriclasse in qualsiasi sport di squadra che vengono a giocare in Italia migliorano il nostra sistema sportivo ed arricchiscono l’offerta dando spazio oggettivamente ad un appeal che forse si era perso negli ultimi tempi”. Così il presidente del Coni, Giovanni Malago’, commenta l’acquisto da parte della Juventus di Cristiano Ronaldo dal Real Madrid. “Ci ...

Cristiano Ronaldo-Juventus - Serie A finita prima ancora di iniziare? Alle rivali serve un miracolo… : Cristiano Ronaldo-Juventus, un colpaccio del presidente Agnelli che conferma lo strapotere del club bianconero in Serie A Cristiano Ronaldo-Juventus, l’affare è ufficiale. Un colpo davvero clamoroso per la squadra di Massimiliano Allegri, un colpo che sposta ulteriormente l’equilibrio del campionato, un equilibrio che da 7 anni praticamente non c’è. La Juventus sta dominando la Serie A piazzando vittorie in Serie e ...

Cristiano Ronaldo è della Juventus - ora è ufficiale | Al Real vanno 100 milioni euro : Il presidente del Real Madrid Perez ha accettato l'offerta dei bianconeri, Cristiano Ronaldo firma per 4 anni dopo il blitz di Andrea Agnelli in Grecia

Ronaldo-Juve - ora è ufficiale. Operazione da 112 milioni - contratto quadriennale : Per CR7 contratto quadriennale da 30 milioni a stagione. Al Real Madrid 100 milioni pagabili in due esercizi più 12 di oneri accessori. Balzo del titolo Juventus in Borsa (+5,77%). Il comunicato del?Real Madrid: «Assecondando la volontà e il desiderio del giocatore Cristiano Ronaldo, è stato concordato il suo passaggio alla Juventus F.C». La società ha quindi espresso tutta la sua «gratitudine» a un calciatore che «ha dimostrato di essere il ...

Ronaldo-Juve - l’«affare del secolo» ora è ufficiale. Operazione da 100 milioni più 12 di oneri accessori : A renderlo tale è stato un comunicato del?Real Madrid: «Assecondando la volontà e il desiderio del giocatore Cristiano Ronaldo, è stato concordato il suo passaggio alla Juventus F.C.». La società ha quindi espresso tutta la sua «gratitudine» a un calciatore che «ha dimostrato di essere il migliore al mondo» e che ha segnato «una delle epoche più brillanti della storia » dei Blancos...

Real - la lettera d'addio di Ronaldo : 'Grazie a tutti - ora apro un nuovo ciclo' : TORINO - Insieme all'annuncio ufficiale, Cristiano Ronaldo ha voluto pubblicare sul sito del Real Madrid una lettera d'addio. Ecco la traduzione integrale. NUOVA FASE - 'Questi anni al Real Madrid, e ...