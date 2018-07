Ronaldo-Juve | a Pomigliano protesta ex operai licenziati

Napoli - la prima volta di Ancelotti : «Ronaldo è uno stimolo per tutti - la Juve è fortissima - ma anche noi...» : «Cristiano Ronaldo in Italia? Sarà uno stimolo per tutti noi». Sono queste le prime parole da allenatore del Napoli di Carlo Ancelotti, che si presenta al mondo azzurro...

Cristiano Ronaldo alla Juve : è il miglior acquisto di sempre in Serie A? VOTA : Sono passati tanti anni, troppi, dall'ultima volta che una squadra di Serie A portava in Italia un giocatore paragonabile a Cristiano Ronaldo. Per la precisione, 21 anni. Giugno 1997. Anche allora fu ...

Cristiano Ronaldo alla Juve - così la stampa mondiale celebra CR7 : Roma, 11 lug., askanews, - L'affare del secolo, il passaggio di Cristiano Ronaldo alla Juventus, è celebrato da tutti i giornali del mondo. 'Shock Cristiano' titola lo spagnolo Sport. 'CR SETTE'. Mundo Deportivo apre così la propria edizione odierna, con Cristiano Ronaldo già in maglia bianconera. Il quotidiano catalano guarda al ...

Effetto Ronaldo : quanto peserà CR7 sul bilancio della Juventus? : Ronaldo in bianconero, operazione che a tutti gli effetti va a costituire l'affare del secolo. La Juventus si assicura un campione e un'azienda, nient'altro che il terzo sportivo più pagato al mondo dietro a Floyd Mayweather e al rivale Leo Messi secondo Forbes . Eppure Cristiano è stato anche al vertice della classifica, lui che guadagna di sole sponsorizzazioni 40 milioni di euro all'anno,...

Quanto guadagna Cristiano Ronaldo alla Juventus? Giorni - ore - minuti e secondi : le cifre sono pazzesche : Quanto guadagna Cristiano Ronaldo alla Juventus? Le cifre che il campione portoghese percepisce al giorno, all’ora, al minuto e al secondo sono pazzesche Cristiano Ronaldo alla Juventus, meglio noto come il colpo del secolo. La società bianconera ha strappato il fuoriclasse portoghese al Real Madrid per la modica cifra di 105 milioni, nemmeno poi così tanti visto il valore del giocatore. Ma non solo: CR7 guadagnerà la cifra monstre ...

Cristiano Ronaldo alla Juve - ecco quanto guadagna ogni giorno - ogni ora - ogni minuto e ogni secondo [CIFRE e DETTAGLI] : La Juventus ha acquistato Cristiano Ronaldo dal Real Madrid: un’operazione storica per il mondo del calcio e soprattutto per la Serie A, che dopo moltissimo tempo torna ad avere un campione di questo livello e ritrova l’appeal perduto negli scorsi anni. Il club bianconero verserà 100 milioni di euro (pagabili in due esercizi) nelle casse del Real Madrid, un vero e proprio affare per il calciatore più forte del mondo pagato ...

Juventus - Allegri 'Ronaldo è un valore aggiunto per vincere la Champions' : https://t.co/aA44BKpakr - Pelé, @Pele, 10 luglio 2018 VOLA LA JUVE SUI SOCIAL - Il primo effetto dell'arrivo dello sportivo più famoso del mondo ha avuto il suo enorme impatto proprio sulla ...

Cristiano Ronaldo dopo l’arrivo alla Juve sposa Georgina in Italia? Il gossip : Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez sposi in Italia? dopo l’arrivo alla Juve il campione potrebbe presto convolare a nozze Cristiano Ronaldo alla Juve è sicuramente la notizia del momento. Da quando si è iniziato a vociferare sul suo arrivo in Italia fino alla chiusura della trattativa con la squadra, infatti, non si è parlato d’altro […] L'articolo Cristiano Ronaldo dopo l’arrivo alla Juve sposa Georgina in Italia? Il ...

Ronaldo alla Juve - Allegri : 'Salto di qualità per tutti' - : L'allenatore dei bianconeri ha parlato del nuovo acquisto a margine di un evento al Parlamento Ue: "Non l'ho sentito al telefono, lo vedrò lunedì. So che è molto contento, è un grande professionista". ...

Ronaldo alla Juventus - la stoccata di Luxuria sui figli : «Consiglio ai gay la carriera del calcio...» : E' appena diventato un calciatore del campionato italiano e su Cristiano Ronaldo già fioccano le prime polemiche. Non per il suo modo di giocare. Ma sulla sua vita privata. Il...

Ronaldo alla Juve - Allegri : "Salto di qualità per tutti" : Ronaldo alla Juve, Allegri: "Salto di qualità per tutti" L’allenatore dei bianconeri ha parlato del nuovo acquisto a margine di un evento al Parlamento Ue: "Non l’ho sentito al telefono, lo vedrò lunedì. So che è molto contento, è un grande professionista". Poi avvisa: "Giocherà come ha sempre fatto: ...

Cristiano Ronaldo-Juve - l’accoglienza shock dei tifosi del Napoli : il VIDEO che fa infuriare i bianconeri : Cristiano Ronaldo alla Juventus, si è concluso nelle ultime ore la trattativa di calciomercato del secolo, i bianconeri si sono assicurati le prestazioni del miglior calciatore al mondo. Un innesto super non solo per i bianconeri ma per tutto il calcio, si avvicina un evento incredibile che è quello delle presentazione di lunedì allo Stadium, un appuntamento seguito da tutto il mondo. Nel frattempo sul web sta circolando un VIDEO che ha ...

Juventus - Allegri : "Con Ronaldo - obiettivo Champions più vicino" : "L'avvento di Cristiano Ronaldo credo sia importantissimo, un salto di qualità da parte di tutti, società e ambiente. Con lui bisogna vincere la Champions? L'obiettivo della Coppa c'è sempre stato, ...

Cristiano Ronaldo - l’ex gieffina Daniela Martani shock contro CR7 e la spesa milionaria della Juventus : “spero si faccia male” : Daniela Martani e le parole shock contro l’affare Cristiano Ronaldo-Juventus: l’ex gieffina a favore dei diritti degli animali e contro l’accordo milionario per portare CR7 a Torino Tutti parlano di Cristiano Ronaldo. Dopo l’affare concluso dalla Juventus per 120 milioni di euro, che ha portato il portoghese a Torino, il web si divide tra chi reputa l’acquisto di CR7 il colpo del secolo e chi lo giudica male. ...