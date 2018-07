Ronaldo alla Juve | un triplo capolavoro | i motivi che hanno portato al colpo del secolo

Cristiano Ronaldo alla Juventus : ufficiale/ Ultime notizie - lunedì la presentazione : sarà un evento memorabile : Cristiano Ronaldo alla Juventus: è ufficiale l'acquisto dell'attaccante portoghese nella squadra bianconera. Possibile arrivo in Italia in tempo per partire per la tournée negli Stati Uniti(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 08:28:00 GMT)

“Shock Cristiano” - “Non ce ne sarà un altro uguale” : la rassegna stampa spagnola dopo il passaggio di Ronaldo alla Juve [GALLERY] : I giornali spagnoli hanno regalato intere prime pagine a Cristiano Ronaldo, passato ufficialmente dal Real Madrid alla Juventus E’ il colpo del secolo, la Juventus annuncia ufficialmente l’acquisto di Cristiano Ronaldo dal Real Madrid. Oltre cento milioni di euro al club di Florentino Perez, che ha accettato di lasciar partire l’asso portoghese una volta appresa la sua volontà di andare via. Un trasferimento pazzesco, che ...

Cristiano Ronaldo alla Juve : affare da oltre 350 milioni : Cristiano Ronaldo alla Juventus per 150 milioni. A CR7 30 milioni di euro all’anno netti per 4 anni. L’operazione vale circa 400 milioni è la più importante della storia del calcio italiano Segui su affaritaliani.it

Lazio - effetto Ronaldo : Lotito alla finestra - un colpo da sogno con Milinkovic in Spagna : L'arrivo di Ronaldo in Italia rischia di scatenare un domino internazionale. In questo vortice madridista potrebbe finire anche Milinkovic. Chiaro che Sergej non sarà il sostituto di CR7 ma uno dei ...

Juventus. Con Cristiano Ronaldo parte l’assalto alla Champions : Lunedì 16 luglio Torino vivrà il Cr7 day. Un evento in grande stile per lo sbarco del fenomeno Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo passa alla Juve - è ufficiale : un affare da 112 milioni : Cristiano Ronaldo alla Juventus, il sogno è diventato realtà. Nel pomeriggio è arrivato il comunicato ufficiale del Real Madrid. Juventus Football Club ha raggiunto...

Cristiano Ronaldo alla Juve per 100 milioni : è l’affare del secolo : Al calciatore andranno 30 milioni di euro netti per 4 anni. L’operazione vale circa 360 milioni ed è la più importante della storia del calcio italiano

Cristiano Ronaldo - il VIDEO pubblicato dalla Juventus che ha fatto impazzire i tifosi : Cristiano Ronaldo alla Juventus, adesso è realtà. Nelle ultime ore il club bianconero ha messo a segno il colpo del secolo, il portoghese è ufficialmente un calciatore a disposizione di Massimiliano Allegri. L’arrivo a Torino è previsto nella giornata di lunedì, poi la presentazione e potrebbe esserci un bis anche in America. Per l’evento la Juventus sta preparando tutte le magliette, ecco il VIDEO che ha scatenato i tifosi ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus : le prime foto dei tifosi con la maglia ufficiale [GALLERY] : Cristiano Ronaldo alla Juventus: negozi bianconeri presi d’assalto per l’acquisto delle prime maglie di CR7 Cristiano Ronaldo è ufficialmente un giocatore della Juventus: un pomeriggio di fuoco, oggi, per gli annunci ufficiali, prima dell’addio del Real Madrid, poi del benvenuto al club bianconero, per CR7. I tifosi juventini sono pazzi di gioia e, ovviamente, gli store ufficiali del club torinese sono stati presi ...

Ronaldo alla Juve - è ufficiale. Al Real 100 milioni di euro. Sarà a Torino lunedì : Torino ? E' ufficiale: Cristiano Ronaldo alla Juventus. L'annuncio è arrivato alle 17.32 di oggi, martedì 10 luglio 2018. Il giocatore è atteso a Torino per...

Cristiano Ronaldo alla Juventus – In Grecia il primo brindisi col Presidente Agnelli : la FOTO : Calici in mano e grandi sorrisi: la prima FOTO di Cristiano Ronaldo col Presidente della Juventus Andrea Agnelli Il mercato italiano ha distolto tutta l’attenzione che tutto il mondo doveva riporre oggi, sulla prima semifinale dei Mondiali di Russia 2018, tra Francia e Belgio. Cristiano Ronaldo e l’annuncio ufficiale della Juventus sull’arrivo del calciatore portoghese nel club bianconero hanno sconvolto tutto il mondo ...

Cristiano Ronaldo alla Juve : il Ministero dei trasporti esulta su twitter - poi si scusa : L'annuncio della Juventus per l'arrivo del giocatore è stato rilanciato dall'account ufficiale del Mistero dei trasporti con tanto di commento di esultanza. Dopo le critiche il tweet è scomparso e al suo posto è stato postato un messaggio di scusa e spiegazioni: "Banale scambio di account"Continua a leggere