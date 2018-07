Roma | Tenta truffa ‘specchietto’ | arrestato

Roma - ghanese senza permesso di soggiorno tenta di violentare una Romana mentre fa jogging a Caracalla : Voleva smaltire il pranzo del giorno di festa. E così, in occasione di San Pietro e Paolo del 29 giugno scorso, ha messo scarpe e pantalonicini per regalarsi un po? di sport...

Fratelli d’Italia perde pezzi : l’esodo degli eletti da Roma e Milano tra tentazione Lega e polemiche con i vertici : “Se sei nomade devi nomadare”. “Dopodiché, quando hai finito di nomadare, transumi e vai”, diceva Giorgia Meloni qualche settimana fa puntualizzando la sua posizione sui Rom. Ma, ironia della sorte, il contrappasso della transumanza ha finito per abbattersi su Fratelli d’Italia. L’emorragia, non solo nei sondaggi, parte dalla Capitale. Dove due pezzi da novanta del partito Romano, l’ex consigliere regionale, Fabrizio Santori, e uno dei ...

Roma : segnalato come scomparso - ritrovato mentre tenta suicidio : Roma – segnalato come persona scomparsa a “Chi l’ha visto”, la Polizia di Stato lo ha trovato in bilico sul parapetto di ponte Vittorio Emanuele e gli ha salvato la vita. Non sapevano chi fosse quando hanno ricevuto la segnalazione della sala operativa della Questura di una persona che minacciava di gettarsi da ponte Vittorio Emanuele. Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Aurelio, intervenuti ...

Roma - 29enne investito da treno : piede amputato : si pensa ad un tentato suicidio : Un ragazzo di 29 anni è stato investito da un treno all'altezza della stazione Casilina a Roma. E' accaduto intorno alle 5 del mattino. Sul posto vigili del fuoco e polfer. Il ragazzo ha subito l'...

Roma - nuovo tentativo con il Real per avere il regista croato Kovacic : L'obiettivo non è nuovo e non c'è nemmeno la certezza che il regista sia una priorità per la Roma. In Spagna, però, sono continti Mateo Kovacic è pronto a indossare la maglia giallorossa. Nell'attesa ...

Roma : Stazione Tibus - 51enne arrestato per tentato omicidio : Roma – Un Romano di 51 anni è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia Roma Parioli. L’accusa è di tentato omicidio. L’uomo ha ferito con violenza e ripetuti fendenti alla schiena un altro Romano di 42 anni. Questo è accaduto presso la Stazione Tibus, ieri sera verso le 22. I due hanno litigato per futili motivi inerenti lo stazionamento presso la citata area di transito. Entrambi, infatti, si guadagnano da vivere ...

Roma : Tenta di prelevare con carta rubata - arrestato : Roma – Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato “Appio Nuovo” hanno notato nei pressi di un istituto bancario una persona che, durante il prelievo allo sportello, assumeva un atteggiamento guardingo. Sorpreso Prontamente fermato ed identificato un 41enne romeno. L’uomo e’ stato sorpreso nell’atto di riprendere dalla feritoia del bancomat una carta di credito di cui non era intestatario. Lo straniero ...

Stadio Roma - Bisignani tra gli indagati : “Concorso in tentata corruzione” : C’è anche Luigi Bisignani tra gli indagati del filone d’inchiesta sullo Stadio di Roma. Al faccendiere è contestato il reato di concorso in tentata corruzione. Secondo l’ipotesi della Procura Bisignani insieme a Luca Parnasi (imprenditore al centro delle indagini e arrestato) avrebbe tentato di corrompere il presidente della Cassa Forense di Roma, l’avvocato molisano Nunzio Luciano, peraltro candidato (e non eletto) con Forza ...

Stadio Roma - Salvini : “Cena Parnasi-Giorgetti? Che ne so. Nessuno ha tentato di corrompere la Lega” : “A me non risulta” che Giorgetti abbia dovuto respingere un tentativo di corruzione: “ho letto che la Lega era considerata l’ultima ruota del carro in quella vicenda, non mi risulta che abbiano tentato di corromperci”. Cosi’ il ministro dell’Interno e vicepremier, Matteo Salvini, incontrando la stampa nella sede della prefettura di Genova, ha commentato l’inchiesta della procura di Roma sulla ...

Roma : Tenta il suicidio - salvato da un poliziotto : Roma – Gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti in un palazzo della Magliana per salvare un cinquantenne. L’uomo, barricatosi in casa, minacciava di suicidarsi. Ad avvisare il 112 Nue alcuni condomini preoccupati dalla musica ad alto volume che, da ore, proveniva dall’abitazione dell’uomo. I poliziotti del Reparto Volanti e del commissariato San Paolo hanno cercato di istaurare un dialogo con l’uomo. Era ...

Roma attenta! Il Chelsea interessato a Florenzi : Il Chelsea ha trovato in Florenzi il profilo giusto e secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport il rinnovo per il giocatore tarda ad arrivare. Per la Roma Florenzi è un giocatore importante ma ...

Roma - Fori Imperiali - ambulante tenta di darsi fuoco durante controlli vigili : bloccato : Un venditore ambulante ha tentato di darsi fuoco cospargendosi il corpo di liquido infiammabile su via dei Fori Imperiali, ma è stato bloccato dal pronto intervento della polizia locale che ha evitato ...

Roma - falso allarme bomba su metro B a Policlinico/ Psicosi attentato : 20 minuti di terrore : metro Roma, esplosione sulla Linea B: allarme bomba ma è un guasto: 1.500 passeggeri evacuati, 3 feriti. E' successo questa mattina attorno alle 8 alla stazione Policlinico(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 13:31:00 GMT)