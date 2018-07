Roma | Movida a Trastevere | 2 pusher arrestati

romadailynews

(Di mercoledì 11 luglio 2018)– Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Compagniahanno eseguito nuovi controlli nell’area storica del quartiere di. L’attivita’ e’ scattata a poche ore di distanza dalla precedente operazione, eseguita sempre dai Carabinieri. Proprio nel corso di un mirato controllo antidroga, i Carabinieri hanno arrestato due spacciatori. Sono due studenti di 21 e 25 anni, notati in atteggiamento sospetto mentre si spostavano tra i vari giovani che frequentano i locali. Al momento del controllo sono stati trovati in possesso di alcuni grammi di marijuana che ha cosi’ confermato i sospetti nei loro confronti. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire e sequestrare complessivamente 303 grammi di marijuana, due bilancini di precisione e 2815 € in contanti, ritenuti provento della pregressa attivita’ ...