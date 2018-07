Roma lancia primo distretto Smart Energy

Cristiano Ronaldo-Juventus - la Roma lancia la provocazione : il tweet giallorosso scatena il popolo bianconero [FOTO] : Il club giallorosso ha pubblicato, due minuti dopo l’annuncio della Juventus di aver ingaggiato CR7, un tweet davvero sorprendente Non tutti sorridono e si esaltano per l’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus, c’è anche chi schernisce il club bianconero. Si tratta della Roma che, due minuti dopo l’annuncio sui social da parte della Juventus, ha pubblicato un tweet in cui inneggia a… Lionel Messi. “Il ...

Vanzina - domani il funerale a Roma. Calà in lacrime : «Il Jerry attore lanciato da Carlo» : di Ida Di Grazia ROMA - 'Senza parole... Ciao Carlo. Ti devo tantissimo'. Con questo tweet Jerry Calà ha salutato Carlo Vanzina, i cui funerali di terranno domani a Roma,, il regista romano scomparso ...

Roma Capitale - pronto il piano antideclino per rilanciare la Città Eterna : Londra vuole diventare la Città più grande del mondo. Berlino si vuol trasformare in un 'hub dell'innovazione...

Blockchain - Cnel e Roma Tre lanciano l'Osservatorio italiano : A questo scopo è stato costituito l'Osservatorio italiano sulle politiche in materia di Blockchain, nato dalla cooperazione tra il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro e l'Università degli ...

Roma - identificati i ragazzi che hanno lanciato le bici a noleggio nel Tevere : La loro assurda bravata è finita sulle pagine social di mezza Italia. E ora i due ragazzi che l'altra sera hanno lanciato due bici a noleggio nel Tevere, sono state identificate e convocate domani ...

Roma - noleggiano la bici e la lanciano nel Tevere : il video su Instagram : biciclette a noleggio gettate nel Tevere, lo scempio va in scena. Un gioco delirante della scorsa notte. Come testimonia il video pubblicato sui social. Le banchine prese d'assalto senza controlli, e ...

Liberi e Uguali - Grasso lancia il Comitato promotore : ci sono il Romanziere De Giovanni - il giurista Azzariti e Silvia Prodi : Liberi e Uguali non scompare, ma riparte. Ad annunciare gli sviluppi del partito nato e cresciuto a sinistra del Partito democratico è il suo leader Pietro Grasso, che in una lettera ha lanciato il Comitato promotore Nazionale “per la definizione del profilo politico di Liberi e Uguali, come ci eravamo impegnati a fare”. Un’iniziativa, quella dell’ex presidente del Senato, alla quale hanno già dato la loro disponibilità, ...

Stadio della Roma - Eurnova cambia i vertici per rilanciare il progetto : L' operazione è necessaria a far ripartire il dialogo con l' amministrazione e per riavviare le pratiche di cessione del terreno di Tor di Valle L'articolo Stadio della Roma, Eurnova cambia i vertici per rilanciare il progetto è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Roma - donna si lancia dal cavalcavia della Cassia bis e finisce su un furgone : Una donna, stamani, si è suicidata lanciandosi da un cavalcavia sulla Cassia bis, a Roma. Dopo un volo di qualche metro, la suicida è finita su un furgone ed è stata sbalzata nella corsia opposta. Il conducente del mezzo è uscito fuori strada ed è rimasto ferito. Per la donna non c'è stato nulla da fare. L'incidente è avvenuto nei pressi di Castel de' Ceveri, zona a nord della Capitale. L'autista del furgone è stato estratto dalle lamiere dai ...

Roma - Cassia Bis : donna si lancia da cavalcavia e centra furgone/ L'autista ricoverato al "Gemelli" : Roma, donna si getta da cavalcavia sulla Cassia bis: finisce su un furgone, morta sul colpo. Autista in gravi condizioni dopo maxi incidente per evitare il corpo.(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 00:45:00 GMT)

Donna si lancia da cavalcavia a Roma - morta : ANSA, - Roma, 18 GIU - Una Donna si è lanciata da un cavalcavia all'altezza del chilometro 4 della Cassia bis a Roma. Dalle primissime informazioni, sembra che la Donna abbia lasciato l'auto e si sia ...

Roma - tragedia sulla Cassia bis - donna si lancia dal cavalcavia : camion la evita e si schianta contro il guardrail : tragedia sulla Cassia bis. Una donna si è lanciata nel vuoto da un cavalcavia ed è andata a schiantarsi contro un furgone. Dalle primissime informazioni, sembra che la donna abbia lasciato l'auto e si ...

Roma - tragedia sulla Cassia bis - donna si lancia dal cavalcavia : camion la evita e si schianta con altre auto : tragedia sulla Cassia bis. Una donna si è lanciata nel vuoto da un cavalcavia ed è andata a schiantarsi contro un furgone. Il camion per evitare il corpo della donna ha perso il controllo creando una ...

La Roma lancia la squadra femminile : rilevato il titolo della RES Roma : L’AS Roma lancia la squadra femminile che dalla prossima stagione parteciperà alla Serie A: verrà rilevato il titolo della RES Roma. L'articolo La Roma lancia la squadra femminile: rilevato il titolo della RES Roma è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.