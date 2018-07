Roma | Aggredito autista Cotral

romadailynews

(Di mercoledì 11 luglio 2018)– Ennesima aggressione ai danni di undel. Un 23enne della Guinea, a bordo di un pullman della linea Guidonia-, ha iniziato a discutere con l’, per poi passare ad aggredirlo fisicamente. La corsa, quindi, e’ stata sospesa in via Ettoregnoli, nel quartiere di Talenti, in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine. Il giovane, poi, si e’ scagliato anche contro i poliziotti del commissariato Fidene e del Reparto Volanti. Per questo e’ stato arrestato con l’accusa di interruzione di pubblico servizio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L'articoloproviene daDailyNews.