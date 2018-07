Rocket League è ora disponibile per gli abbonati Xbox Game Pass

Rocket League - i tre anni del gioco in un'infografica piena di record : Di seguito le altre statistiche più importanti e l'infografica completa: 46 milioni di giocatori in tutto il Mondo 2.5 miliardi di partite giocate 1.4 milioni di utenti giornalieri 13.1 miliardi di ...

Perchè non ci sarà Rocket League 2 - i motivi della scelta di Psyonix : Indubbiamente tanti i consensi strappati da Rocket League sin dal suo lancio sul mercato videoludico. L'esordio tra i titoli disponibili nella Instant Game Collection per gli abbonati a Playstation Plus lo ha di fatto popolato sin dal primo momento, offrendo agli utenti sempre il giusto quantitativo di sfide da cui attingere per riempire i propri pomeriggi di gaming. Ovviamente a distanza di svariati anni dalla sua release (ricordiamo che il ...

Psyonix festeggia il terzo anno di Rocket League con un evento in-game che partirà tra pochi giorni : Lo sviluppatore Psyonix ha comunicato i dettagli del prossimo evento in occasione dell'anniversario di Rocket League, che celebra tre anni di battaglie multiplayer a quattro ruote.L'evento, come riportano i colleghi di Eurogamer.net, arriva su PC, PS4, Xbox One e Switch il 9 luglio e terminerà il 24 luglio.L'evento sarà in realtà un po' un compleanno combinato, poiché si festeggiano i tre anni di Rocket League e i dieci anni del suo ...

Rocket League : questo mese arrivano le jeep di Jurassic Park : Rocket League sta per arricchirsi con il DLC Jurassic World Car Pack che introdurrà nuove auto e oggetti cosmetici nel titolo di Psyonix il prossimo 18 giugno. Come riporta Dualshockers, il Jurassic World Car Pack introdurrà la Jurassic jeep Wrangler Battle-car con la decalcomania Jurassic World per le auto della squadra blu e una decalcomania Jurassic Park per la squadra arancione. Inoltre, il DLC includerà un'esplosione per il goal e nuove ...

Rocket League : annunciato il nuovo aggiornamento "Salty Shores" : Da quando Rocket League è stato rilasciato qualche anno fa, i giocatori hanno goduto di un flusso costante di contenuti che hanno mantenuto il gioco interessante e sembra che Psyonix non sia pronta a fermarsi presto. Lo sviluppatore ed editore ha annunciato l'aggiornamento Salty Shores per il gioco e, proprio come i precedenti, aggiungerà un sacco di novità.Probabilmente l'aggiunta più grande nell'aggiornamento è quella di una mappa ...

Il nuovo Humble Bundle è tutto dedicato ai giochi multiplayer e include Rocket League : Humble Store ha da poco presentato un nuovo Humble Bundle, questa volta interamente dedicato ai videogiochi multiplayer e che include tra gli altri Rocket League, il celebre titolo a metà tra un racing e uno sportivo sviluppato da Psyonix. Come di consueto potremo effettuare un'offerta libera che permetterà di portarci a casa uno o più videogiochi del pacchetto, potendo inoltre scegliere a chi destinare il proprio denaro, che potrà anche essere ...

Rocket League si ispira a Fortnite - in arrivo contenuti premium? : Sono trascorsi tre anni dall’avvento di Rocket League sul mercato videoludico, ma i fan del titolo sviluppato dai ragazzi di Psyonix non sembrano averne mai abbastanza: era il mese di luglio del 2015 quando il particolarissimo gioco che univa la frenesia del racing game arcade al tecnicismo del calcio si palesava sulla scena, approdando gratuitamente sulle console di tutti coloro che avevano attivo un abbonamento al Playstation Plus di Sony, con ...