Riforma intercettazioni | stop di Bonafede | Dannosa Ultime notizie

Bonafede : stop a Riforma intercettazioni : 18.30 Il ministro della Giustizia Bonafede annuncia che il provvedimento di riforma delle intercettazioni "verrà senz' altro bloccato". Bonafede precisa però che "non sarà stravolto il lavoro fatto in precedenza. Ovviamente la direzione politica è nuova, ma si terrà ciò che di buono è stato fatto". Ha inoltre spiegato che bloccherà l'intervento sulle intercettazioni aprendo un confronto con procuratori e avvocatura.

Intercettazioni - il procuratore Antimafia De Raho : “Chi ascolta non può valutarne la rilevanza. La Riforma va rivista” : La riforma delle Intercettazioni va rivista. Adesso lo dice anche il procuratore nazionale Antimafia, Federico Cafiero de Raho. “Le Intercettazioni sono elementi indefettibili di ogni indagine di mafia. Non si può rimettere al soggetto che ascolta una valutazione sulla rilevanza delle Intercettazioni. Questa parte della riforma va rivista. Il rischio con la riforma è che una parte significativa delle Intercettazioni non venga ...