Rifiuti Roma | il piano del Campidoglio | “fabbrica di materiali” per raddoppiare la quota

Roma - la discarica Laurentino 38 : 'Qui Rifiuti di altri quartieri' : rifiuti. L'odore è forte e sgradevole. Il paradosso di Laurentino 38 è che i cassonetti sono semivuoti, anzi l'Ama ieri dopo la rivolta del giorno prima ha incrementato i passaggi, ma i rifiuti sono ...

Pelonzi : gestione Rifiuti a Roma sempre più preoccupante : Roma – “La grave situazione che si sta determinando in queste ore nella gestione dei rifiuti della capitale e’ preoccupante. La raccolta va a giorni alterni e lo sciopero dei sindacati di categoria del 14 luglio rischia di aggravare ancora di piu’ un quadro cittadino gia’ allarmante. Ancora piu’ inquietanti sono le forme di protesta cui cittadini esasperati hanno danno vita ieri nel quartiere ...

Bordoni : Montanari deve dimettersi - romani fanno slalom tra Rifiuti : Roma – “Si prospetta un mese davvero complicato sia per i romani che per la raccolta dei rifiuti, visto che il prossimo 14 luglio e’ stato indetto uno sciopero da parte degli operatori Ama. Ebbene in piena estate ci troviamo con gli stessi problemi di un anno fa, naturalmente aggravati dall’inerzia e dall’incompetenza dell’Assessore all’Ambiente che da una parte continua a dichiarare che non ci ...

Roma - 120 rifugiati sotto sfratto : "Trattati come Rifiuti" : L'estate Romana parte all'insegna degli sgomberi a danno di un centinaio di persone che alle luci dell'alba si sono ritrovati in strada. Scampati al genocidio del Darfur i 100 sudanesi non hanno mai avuto pace nel nostro...

Piccolo (PD) : Rifiuti - Roma è invasa : Roma – “Da due anni Roma e’ con la ‘Monnezza alla gola’. Nessun impianto di trattamento e stoccaggio dei Rifiuti via di realizzazione e il totale fallimento della raccolta differenziata. Il porta a porta a Roma interessa poco piu’ di 10000 persone su oltre 2 milioni. Lo 0,35 % delle utenze della capitale nel quartiere AXA, e 760 utenze nel ghetto ebraico pari allo 0,027 % del totale. I successi vantati da ...

ROMA - CAOS Rifiuti : SCIOPERO AMA IL 14 LUGLIO/ Stop netturbini : la Raggi promette nuove assunzioni ma... : ROMA, CAOS RIFIUTI: SCIOPERO Ama il 14 LUGLIO. Stop nei netturbini, inviata comunicazione a Sindaco e prefettura: garantiti solo servizi minimi: le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 18:01:00 GMT)

Roma - caos Rifiuti : sciopero Ama il 14 luglio/ Stop netturbini : garantiti solo servizi minimi : Roma, caos rifiuti: sciopero Ama il 14 luglio. Stop nei netturbini, inviata comunicazione a Sindaco e prefettura: garantiti solo servizi minimi: le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 16:03:00 GMT)

Pd : Montanari continua a voler portare Rifiuti Roma in provincia : Pd: assessore capitolina non fa altro che nascondersi dietro un dito davanti alle sue responsabilità Roma – Di seguito il comunicato congiunto di Bruno Astorre, Monica Cirinnà e Annamaria Parente, Senatori Pd. “Non sono bastate le proteste dei cittadini, gli inviti della Regione Lazio e, soprattutto, le gravissime condizioni in cui versa la Capitale. L’assessore Montanari insiste con l’idea di portare l’immondizia ...

Caos Rifiuti a Roma - l'Ama sciopera il 14 luglio : Caos rifiuti a Roma. Alle criticità registrate negli ultimi giorni sul fronte della raccolta rifiuti, si aggiunge anche lo spettro di uno sciopero in Ama nel mese di luglio. I sindacati Fp Cgil, Fit ...

Rifiuti - Grillo loda differenziata a Roma : ironia e rabbia su Twitter : Virginia Raggi annuncia l'arrivo a Roma delle macchine elettriche aspira Rifiuti: "I risultati sono stati positivi: la capacità di raccolta di un singolo operatore è stata incrementata di tre volte. ...

Roma - arrivano nuove macchine aspira-Rifiuti : "Abbiamo sperimentato delle nuove macchine aspira-rifiuti totalmente elettriche . I risultati sono stati positivi: la capacità di raccolta di un singolo operatore è stata incrementata di tre volte. ...

Roma : a Forte Tiburtino nessuno passa a raccogliere Rifiuti bruciati : Roma: cassonetti alle fiamme una settimana fa Roma – Cumuli di plastica bruciata che si aggiungono alle emanazioni maleodoranti dei rifiuti lasciati per strada. E’ lo scenario a cui i cittadini di via del Forte Tiburtino, nel IV municipio, si stanno abituando loro malgrado. Almeno da quando, il 21 giugno scorso, nella notte hanno preso fuoco i cassonetti della raccolta indifferenziata. Da quel giorno, più di una settimana fa, ...