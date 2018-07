Rifiuti - più poteri a De Luca : «Apriremo nuovi impianti» : Rifiuti, più poteri a De Luca: il consiglio regionale approva nella legge per la semplificazione i poteri straordinari alla Regione per realizzare gli impianti per la...

Pelonzi : gestione Rifiuti a Roma sempre più preoccupante : Roma – “La grave situazione che si sta determinando in queste ore nella gestione dei rifiuti della capitale e’ preoccupante. La raccolta va a giorni alterni e lo sciopero dei sindacati di categoria del 14 luglio rischia di aggravare ancora di piu’ un quadro cittadino gia’ allarmante. Ancora piu’ inquietanti sono le forme di protesta cui cittadini esasperati hanno danno vita ieri nel quartiere ...

'Fishing for Litter' - i Rifiuti portuali non avranno più segreti : Mossi dall'obiettivo comune di contrastare un fenomeno che danneggia l'ambiente , ma anche l'economia locale, e di sanificare mare e spiagge, gli attori coinvolti hanno siglato un apposito protocollo ...

Rifiuti - la Cina non vuole più essere la più grande discarica del mondo : Per quanto riguarda il resto del mondo, e nello specifico dell'Europa, addirittura un gruppo di ricercatori dell'Università della Georgia ha calcolato gli effetti in uno studio pubblicato su Science ...

Rifiuti : Ecodom premia i 4 Comuni terremotati più virtuosi nella raccolta raee : Ecodom, Consorzio operante in Italia nella gestione dei raee, ha premiato i 4 Comuni terremotati più virtuosi nella raccolta di questa tipologia di Rifiuti (Comunanza, Montorio al Vomano, Cerreto di Spoleto e Rieti) per valorizzare l’impegno per l’ambiente dimostrato da queste amministrazioni anche in una condizione critica come quella generata dal sisma. Ecodom, concentrando la propria indagine sulle zone terremotate, ha misurato le ...

'Tram - Rifiuti - promesse incompiute Palermo è una città al collasso' : Pensiamo alla costa sud, trattiamo con la Regione per diventare una Zona economica speciale, dialoghiamo con l'Autorità portuale, apriamoci al mondo. Perché alla fine possiamo anche parlare di grandi ...

Cina blocca Rifiuti di plastica dall’estero. E l’Italia non potrà più “esportare” a Pechino la sua carta da macero : Il blocco delle importazioni di rifiuti di plastica non industriali in Cina, in vigore dal 1 gennaio 2018, avrà un impatto globale e influenzerà gli sforzi per ridurre la quantità di rifiuti di plastica che ogni giorno entrano nelle discariche. Una conseguenza che già era stata prevista quando la decisione di Pechino fu resa ufficiale nel 2017. Ma questa volta un gruppo di ricercatori dell’Università della Georgia ne ha calcolato gli effetti in ...

A Monteriggioni la raccolta dei Rifiuti è sempre più tecnologica : installati due contenitori informatizzati per la raccolta dei piccoli RAEE : Prosegue la riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti nel comune di Monteriggioni. Da alcuni giorni sono a disposizione dei cittadini due nuovi contenitori intelligenti per la raccolta dei piccoli RAEE, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. I due cassonetti sono stati posizionati a Castellina Scalo, in via Di Vittorio, a fianco della Casina Olly per la raccolta dell’olio alimentare esausto, e a la Tognazza, di fronte ...

Giornata mondiale dell'ambiente : norme più severe per riciclo Rifiuti : Per Federconsumatori servono norme più severe in tema di riciclaggio dei rifiuti. Solo una piccolissima parte di plastica viene riciclata

Marine leccesi più 'decorose' - pizzicati undici sporcaccioni con le fototrappole. La lotta all'abbandono dei Rifiuti continua : Nonostante i buoni risultati ottenuti nella lotta all'abbandono indiscriminato dei rifiuti, grazie all'istallazione delle «fototrappole», più di qualche incivile continua a gettare la spazzatura dove ...

Più Rifiuti che conchiglie : Su 78 spiagge monitorate, per un totale di oltre 400mila metri quadri (pari a quasi 60 campi di calcio), sono stati trovati una media di 620 rifiuti ogni 100 metri. Quattro per ogni passo che facciamo sulla sabbia. Nell’80% dei casi, si tratta di rifiuti di plastica, seguono vetro o ceramica (7,4%), metallo (3,7%), carta e cartone (3,4%). Per lo più, i rifiuti sulle nostre spiagge sono frammenti di plastica, anelli e tappi di plastica e ...

Rifiuti - è ora di darsi una mossa. La raccolta differenziata non basta più : Arriva in questi giorni la notizia del deferimento dell’Italia alla Corte europea per una serie di infrazioni di tipo ambientale: la questione degli olivi e della Xylella, l’inquinamento da pm10 e la gestione dei Rifiuti radioattivi. Non sono cose da prendere sottogamba, ma indicazioni che la gestione ambientale in Italia è carente sotto molti aspetti ed è destinata a diventarlo ancora di più, soprattutto in vista del decreto sull’economia ...

L'Asìa : raccolta Rifiuti porta a porta per duecentomila napoletani in più : Aumento della differenziata, nuove piazzole per lo stoccaggio di rifiuti e realizzazione di impianti di compostaggio e lavorazione della frazione secca. Questo il percorso che permetterà alla città di ...