Ricordate le aspre critiche per la mancanza del doppiaggio in italiano in Mass Effect

eurogamer

(Di mercoledì 11 luglio 2018) Dopo alcuni nuovi dettagli sulla demo dell'E3 2018 e la mappa di gioco, torniamo a parlare di Anthem per proporvi diverse nuove informazioni svelate dal producer, Mark Darrah, attraverso il proprio profilo Twitter. Ciò che salta immediatamente all'occhio è un netto cambio di rotta che farà piacere a molti giocatori del nostro Paese: non ci saranno solo i sottotitoli inma anche il.Come probabilmente ricorderete la decisione di non proporre ilinall'interno diAndromeda aveva dato vita aasprissime e anche a una vera e propria petizione che aveva raccolto più di 6000 adesioni e che aveva fatto discutere parecchio. BioWare propone quindi un netto cambio di rotta in questo particolare aspetto del titolo.Le informazioni però non si fermano di certo qui. Ecco tanti nuovi dettagli di Anthem:Read more…