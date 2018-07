Richiamo dell' Agcom | Su informazione politica serve più contraddittorio

Listeria in salame crudo spalmabile : scatta il Richiamo del Ministero della Salute : Nuovo richiamo per rischio microbiologico da parte del Dicastero. La raccomandazione a coloro che l'hanno acquistato è di non consumarlo. La Listeria monocytogenes è responsabile della malattia listeriosi, potenzialmente letale per i soggetti immunodepressi e per i neonati.Continua a leggere

Milan - nuova maglia Puma 2018/2019/ Foto - Richiamo alla tradizione per la prima casacca dell’azienda tedesca : Milan, nuova maglia Puma 2018/2019, Foto, richiamo alla tradizione per la prima casacca del club meneghino firmata dalla nota azienda tedesca. Ecco le immagini(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 10:51:00 GMT)

Francesco Totti e Ilary Blasi - le foto della vacanza a Mykonos prima del 'Richiamo' per Balalaika : Un momento davvero positivo per la Blasi non solo in amore, dato che le sue quotazioni nel mondo dello spettacolo sono salite alle stelle. Dopo le Iene e le ottime prove col Grande Fratello Vip, ...

Francesco Totti e Ilary Blasi - le foto della vacanza a Mykonos prima del Richiamo per Balalaika : Un momento davvero positivo per la Blasi non solo in amore, dato che le sue quotazioni nel mondo dello spettacolo sono salite alle stelle. Dopo le Iene e le ottime prove col Grande Fratello Vip, ...

Francesco Totti e Ilary Blasi - le foto della vacanza a Mykonos prima del "Richiamo" per Balalaika : Mykonos - E? stata improvvisamente richiamata per ?Balalaika?, programma Mediaset sui Mondiali di calcio, nel mentre Ilary Blasi era partita col marito Francesco Totti alla volta di...

Salvini sui rom 'tira dritto' - il Richiamo dell'Ue : "Questa mattina a Carmagnola , Torino, , dove amministra la Lega, è stata abbattuta una casa abusiva in un campo Sinti non autorizzato. Dalle parole ai fatti. Prima gli italiani": così in un tweet il ...

Rom - Salvini tira dritto : su censimento non mollo. Richiamo della Ue | : La Ue ribadisce che non è legale espellere cittadini comunitari in base all'etnia. Il ministro: "Prima gli italiani e la loro sicurezza". E fa sapere che a Carmagnola è stata abbattuta una casa ...

Bruxelles - nuovo Richiamo all'Italia per ritardi pagamenti della P.A. : Teleborsa, - L'Italia finisce nel mirino della Commissione Europea sui ritardi dei pagamenti della Pubblica Amministrazione . Bruxelles ha fatto un nuovo richiamo alla Penisola per i ritardi dei ...

Bruxelles - nuovo Richiamo all'Italia per ritardi pagamenti della P.A. : L'Italia finisce nel mirino della Commissione Europea sui ritardi dei pagamenti della Pubblica Amministrazione . Bruxelles ha fatto un nuovo richiamo alla Penisola per i ritardi dei pagamenti della P.

Richiamo della Nato sulle sanzioni russe : "Con la Russia dobbiamo mantenere il dialogo politico, ma le sanzioni economiche sono importanti". Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg riferendosi all'apertura da parte dell'Italia a Mosca. "Congratulazioni al neo premier italiano Giuseppe Conte, non vedo l'ora di lavorare con lui, lo incontrerò presto", ha aggiunto Stoltenberg che si è "felicitato dell'impegno dell'Italia nella Nato confermato da Conte", ...

L’allarme delle imprese per le nuove pensioni : “Non scaRichiamo costi sul datore di lavoro” : Attenti a non caricare altri costi su di noi». Dal mondo delle imprese arriva un secco altolà all’idea del nuovo governo di scaricare sui datori di lavoro una parte dei costi della futura riforma delle pensioni. Secondo i progetti allo studio anticipati ieri da La Stampa, oltre ad introdurre «quota 100» (come somma dell’età della pensione dei contr...

IKEA annuncia il Richiamo della bicicletta Sladda. Scoperto difetto che la rende pericolosa : Non accade spesso che un prodotto che viene messo in commercio in decine di paesi del mondo e che viene persino premiato per l’ottimo design, a distanza di poco meno di due anni venga ritirato dal mercato, e se questo avviene non può che essere per motivi seri, per evitare che un difetto possa mettere a rischio la sicurezza dei consumatori. E quanto successo in questi giorni con il colosso svedese IKEA, che attraverso una nota ufficiale, ...

IKEA annuncia il Richiamo della bicicletta Sladda. Scoperto difetto che la rende pericolosa : Non accade spesso che un prodotto che viene messo in commercio in decine di paesi del mondo e che viene persino premiato per l’ottimo design, a distanza di poco meno di due anni venga ritirato dal mercato, e se questo avviene non può che essere per motivi seri, per evitare che un difetto possa mettere a rischio la sicurezza dei consumatori. E quanto successo in questi giorni con il colosso svedese IKEA, che attraverso una nota ufficiale, ...

Aida : fuori un po' di seno - il Richiamo della D'Urso Video : Aida Nizar fa ancora parlare di sé, dopo l'uscita dal Grande Fratello. L'attrice iberica è stata protagonista di un sensuale incidente a Domenica Live. Durante la diretta, infatti, le è uscito un po' di seno dal vestito, senza che la donna se ne accorgesse. Tuttavia, è bastato il richiamo della conduttrice Barbara D'Urso affinchè la showgirl si ricomponesse subito. Dopo il momento di imbarazzo, la Nizar si è avvicinata alla conduttrice [Video] ...