Raggi | Via Masaniello | lavori per decoro e sicurezza

Virginia Raggi - "via i sampietrini"/ Referendum Roma - cittadini replicano “incentivare uso dei mezzi pubblici” : Virginia Raggi arruola il guru di Beppe Grillo: il sindaco di Roma ha chiamato nella Capitale Lorenzo Foti, il supervisore del comico genovese. Lancia Referendum su rimozione sanpietrini(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 19:32:00 GMT)

VIRGINIA Raggi - “VIA I SANPIETRINI”/ Referendum Roma - scatta il piano ‘pedonalizzazione’ del Centro : VIRGINIA RAGGI arruola il guru di Beppe Grillo: il sindaco di Roma ha chiamato nella Capitale Lorenzo Foti, il supervisore del comico genovese. Lancia Referendum su rimozione sanpietrini(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 17:27:00 GMT)

Saldi estivi al via - tutte le date e i consigli per evitare i Raggiri : Per chi voglia rinnovare il guardaroba è il momento giusto. Ritornano i Saldi estivi: l’appuntamento in quasi tutte le città italiane è fissato per il 7 luglio, come al solito il primo sabato del mese. Solo due Regioni hanno scelto di anticipare il fischio d’inizio: la Sicilia al primo 1 luglio, e la Basilicata al 2. --Fanno eccezione le province autonome di Trento (dove i Saldi sono stati liberalizzati e possono effettuarsi tutto l’anno, previo ...

Inconveniente per Beyoncé in concerto a Varsavia - si blocca il palco (video) : necessario un “atterRaggio” d’emergenza : Non sono mancati gli inconvenienti per Beyoncé in concerto a Varsavia, per la tappa da tenersi nell'ambito dell'On the Run II Tour. L'artista avrebbe dovuto esibirsi su un palco sopraelevato, ma all'ultimo la struttura non ha collaborato costringendo Bey a una misura d'emergenza per lasciare il soppalco dal quale avrebbe dovuto tenere alcune esibizioni. Nel video circolato in rete nelle ultime ore, notiamo una Beyoncé costretta a percorrere ...

Roma - Raggi : via i sampietrini da alcune strade in centro : Roma, Raggi: via i sampietrini da alcune strade in centro La proposta, relativa alle vie ad alta percorrenza, è stata lanciata dalla sindaca su Facebook: "Sono un simbolo ma vogliamo valutare la possibilità di toglierli" Parole chiave: ...

Roma - Raggi : via i sampietrini da alcune strade in centro | : La proposta, relativa alle vie ad alta percorrenza, è stata lanciata dalla sindaca su Facebook: "Sono un simbolo ma vogliamo valutare la possibilità di toglierli"

Raggi : "Via i sanpietrini" : ''I sanpietrini sono un simbolo di Roma . Caratterizzano le strade del centro storico e quindi sono parte integrante di un patrimonio unico al mondo. Ma vogliamo valutare la possibilità di toglierli ...

Roma - Raggi : “Via i sanpietrini da strade ad alta percorrenza. Danni frequenti e costi di manutenzione elevati” : Via i sanpietrini dalle strade ad alta percorrenza della Capitale. La proposta arriva dalla sindaca Virginia Raggi, che su Facebook spiega: “I sanpietrini sono un simbolo di Roma. Caratterizzano le strade del centro storico e quindi sono parte integrante di un patrimonio unico al mondo. Ma vogliamo valutare la possibilità di toglierli dalle vie ad alta percorrenza, per le quali i costi di manutenzione sono molto elevati e dove sono più ...

Raggi - via sampietrini alcune vie centro : ANSA, - ROMA, 28 GIU - Via i sampietrini da alcune piazze e vie del centro ad alta percorrenza. E' la proposta del Campidoglio oggi lanciata dalla sindaca Virginia Raggi su Facebook. "I sampietrini ...

La Raggi "cancella" Almirante : niente via per chi era fascista : Dopo le polemiche la reazione. Contro Almirante e contro chi, solo alcuni giorni fa, aveva approvato la mozione per dedicare una via al leader del Movimento Sociale Italiano. Stasera l'assemblea capitolina ha approvato la "contromozione" tanto attesa (dall'Anpi). Nel testo si legge che la giunta dovrà impegnarsi "a non procedere alla intitolazione di toponimi, o comunque di nomi di luoghi e strutture pubbliche, a esponenti politici portatori di ...

Raggi : Via alla riqualificazione mercato di Primavalle : Roma – Virginia Raggi, sindaca di Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Lo ha fatto attraverso Facebook. “Sono finalmente iniziati i lavori di riqualificazione del mercato coperto Primavalle I nel XIV Municipio. Si tratta di un intervento che gli operatori aspettavano da tanti anni”. Il mercato non chiuderà “E che si e’ riuscito a realizzare grazie ai fondi che abbiamo messo a disposizione. Il cantiere durerà ...

'Inviateci i video di chi sporca la città' - Virginia Raggi ai cittadini - : Roma, 23 giu. , askanews, 'Chi sporca la città deve pagare. E lo farà. Voglio farvi vedere questo video che un cittadino ci ha inviato: si nota una persona che accosta un camioncino carico di ...

Processo Raggi al via : E' durata pochi minuti la prima udienza del Processo alla sindaca di Roma Virginia Raggi, accusata di falso in merito alla nomina a capo del dipartimento Turismo del Campidoglio di Renato Marra . Il ...

Roma - aperto e subito rinviato il processo alla sindaca Raggi : Roma, 21 giu. , askanews, aperto e subito rinviato il processo alla sindaca di Roma, Virginia Raggi. Il giudice del tribunale monocratico della Capitale, sentite le parti, acquisiti gli atti, ha ...