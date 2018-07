Ragazzi grotta dimagriti di due chili

Grotta Thailandia - medici : Ragazzi arrivati coscienti in ospedale : Stanno tutti bene i 12 ragazzi thailandesi estratti dalla Grotta Tham Luang, e il loro allenatore. Al loro arrivo in ospedale erano infatti coscienti e capaci di parlare. Lo hanno reso noto i medici ...

Thailandia - salvati tutti i Ragazzi nella grotta : "Grazie ai soccorritori - il monito è non sfidare la natura" : "Come madre e come persona al servizio del proprio Paese, gioisco con tutto il mondo per l'esito positivo della drammatica vicenda della grotta di Tham Luang, porgendo il mio cordoglio alle autorità thailandesi per il sacrificio del soccorritore caduto". Lo ha detto il sottosegretario al ministero dell'Ambiente, Vannia Gava, facendo riferimento al salvataggio dei 12 ragazzini e del loro allenatore rimasti a lungo intrappolati nella