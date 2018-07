Pubblica Amministrazione | news 11 7 | ecco i tagli di Tria su tutti i comparti

San Cataldo. Mafia e Pubblica Amministrazione 16 indagati : Operazione congiunta di Carabinieri e Guardia di Finanza a Caltanissetta. Le forze dell’ordine hanno eseguito un’ordinanza di misure cautelari personali

Sicilia : Orlando - Basile punto di riferimento per Pubblica amministrazione : Palermo, 5 lug. (AdnKronos) - "Ricordiamo oggi il sacrificio di Filippo Basile, un funzionario regionale che vediamo come punto di riferimento per quanti vivono la dimensione della pubblica amministrazione come servizio a favore della comunità. Un ricordo che è anche rifiuto e condanna di quei compo

Sicilia : precariato e Pubblica Amministrazione - convegno Asael a Palermo : Palermo, 4 lug. (AdnKronos) - Il 'precariato pubblico' in Sicilia, tra legislazione regionale e decreto Madia. Sarà questo il tema del convegno organizzato dall'Asael, associazione che riunisce gli amministratori locali dell'isola, che si terrà venerdì 6 luglio, alle 9.30, a Palazzo Comitini, a Pale

Lobby - Nencini propone regolamento al Senato : ‘Portatori di interessi non abbiano condanne contro Pubblica amministrazione’ : “Questione di trasparenza”, spiegava due anni fa al fattoquotidiano.it. l’allora vice ministro alle Infrastrutture, Riccardo Nencini. Stupito dallo stupore suscitato dalla sua iniziativa di pubblicare – unico esponente del governo a farlo – l’agenda degli appuntamenti con i portatori di interessi (le cosiddette Lobby) dal giorno del suo insediamento al dicastero di Porta Pia. Oggi, da Senatore semplice, Nencini ha ripresentato il primo giorno ...

Concorsi pubblici : nuove regole sulle assunzioni nella Pubblica amministrazione : La Direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 contiene le nuove linee guida per i Concorsi pubblici emanata dal Ministero della Semplificazione e della Pubblica amministrazione e voluta dal Ministro Marianna Madia (per questo la riforma è stata denominata Riforma Madia), che fornisce tutte le indicazioni sulle nuove modalità di reclutamento per le assunzioni nel pubblico impiego previsti nei prossimi anni. Queste nuove disposizioni sono obbligatorie per ...

Pubblica Amministrazione - Bongiorno : «Impronte digitali contro i furbetti del cartellino e ispezioni a sorpresa» : ispezioni a sorpresa e impronte digitali contro i furbetti del cartellino, valutazioni degli utenti contro i raccomandati, leggi 'più chiare e liberali' contro i corrotti, cambio di rotta per la ...

Di Maio : “Censiremo i raccomandati nella Pubblica Amministrazione - controlli anche in Rai” : «Ci sono altri censimenti politici da fare, innanzitutto sui raccomandati nelle aziende dello Stato. anche alla Rai, ad esempio. Nessuna azione intimidatoria, ma se c’è governo del cambiamento, bisogna cambiare il fatto che i furbi hanno superato gli altri». ...

