Pronostici Playoff Europa League 12 Luglio 2018

Football americano - Prima Divisione 2018 : Pronostici rispettati nell’ultima giornata. Definita la griglia dei playoff : pronostici della vigilia rispettati nella Week 10 di Prima Divisione, l’ultima giornata della regular season. L’unica eccezione è stata la bellissima vittoria dei Giaguari contro i Guelfi, ottenuta allo scadere dopo una serata di grande spettacolo. Tutta la partita è stato un rincorrersi e un superarsi con il gioco aereo a dare spettacolo da entrambe le parti. Il match point è arrivato a pochi secondi dalla fine, con un ‘Hail Mary ...

Pronostici Playoff serie C 11-5-2018 : Al via quest’oggi i playoff di serie C che stabiliranno la quarta promossa in serie B. Tutte le squadre qualificate infatti si daranno battaglia per l’ambito obiettivo. Pronostico Viterbese – Pontedera 11-5-2018 Ovviamente in questa sfida la favorita è la Viterbese in virtù del suo quinto posto ottenuto in classifica. Il vantaggio di giocare in casa una partita da dentro-fuori gli conferisce si il favore del pronostico ma ...

Pronostici NBA playoffs 8-9 maggio 2018 : Continuano i playoff NBA con tutte le 4 serie rimaste che hanno preso una piega decisamente ben delineata. Nella Eastern Conference infatti sia Boston che Cleveland conducono per 3-0, mentre in quella della Western Conference i Rockets e gli Warriors sono sul 3-1. Insomma non dovrebbe mancare molto per scoprire i nomi delle finaliste di Conference. Ma iniziamo subito a vedere tutte le prossime 4 gare in programma. Pronostico Philadelphia ...

Pronostici SERIE B / Scommesse e quote : il Perugia per blindare i playoff (39^ giornata) : PRONOSTICI SERIE B: le Scommesse e le quote sulle partite che si giocano per la 39^ giornata. Martedì 1 maggio altro turno infrasettimanale, l'Empoli è già promosso in SERIE A(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 15:50:00 GMT)