Processo Aemilia | ' Gibertini estorsore mafioso? Accuse fantasiose | va assolto'

Aemilia - i pm chiedono il Processo per l’ex viceprefetto di Modena e altri 10 : Processare l’ex viceprefetto di Modena perché ha aiutato aziende in odor di ‘ndrangheta per rimanere incluse nella white list. E quindi continuare a lavorare nella ricostruzione post sisma in Emilia. È quanto chiede la direzione distrettuale antimafia di Bologna nella richiesta di rinvio a giudizio di Mario Ventura, capo di gabinetto ed ex numero due della prefettura di Modena: ora si occupa di raccordo con enti locali e ...

Processo Aemilia - gli enti pubblici chiedono 14 milioni di danni : BOLOGNA - Almeno 14 milioni di euro: è questa la richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali avanzata oggi dagli avvocati di parte civile degli enti pubblici che si sono ...

Processo Aemilia - chiesti 6 anni per l’ex calciatore campione del mondo Vincenzo Iaquinta : La requisitoria del Processo Aemilia si chiude con la richiesta di condanna per tutti gli imputati. Alcune sono molto pesanti, come quelle per Vincenzo e Giuseppe Iaquinta. Per l’ex calciatore, accusato di reati relativi alle armi con l’aggravante mafiosa, sono stati chiesti 6 anni di carcere, 19 per il padre per affiliazione alla ‘ndrangheta.Continua a leggere