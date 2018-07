http://feedproxy.goo

: #PosteMobile: torna Creami WOW a metà prezzo (prenota chiamata call center): PosteMobile… - giannifioreGF : #PosteMobile: torna Creami WOW a metà prezzo (prenota chiamata call center): PosteMobile… -

(Di mercoledì 11 luglio 2018)annuncia su Facebook il ritorno dell’offerta per il prossimo weekend e valida solo il 14 e 15 luglio.attivabileWow in offerta speciale aper i vecchi e nuovi clienti. L’offerta straordinaria diil 14 luglio per 48 ore. Non fartela scappare! #savethedate Pubblicato dasu Mercoledì 11 luglio 2018Wow è l’offerta speciale per il Weekend del 14/15 luglio che dà l’opportunità a vecchi e nuovi clienti di attivarla a: 4,99€ per 10GB in 4G e 1000 credit da utilizzare per le chiamate e/o gli SMS. La tariffa mobile dell’operatore virtuale può essere attivata da chiunque su una nuova SIM senza vincolo di portabilità. È già possibile essere ricontattati dalinserendo i propri dati (nome, cognome e numero di telefono) QUI....