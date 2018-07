Pony | unicorni e palloncini La festa di compleanno di Harper Beckham

vanityfair

: Simpatici unicorni, arcobaleni colorati, nuvolette vaporose e tanta allegria… E’ il mondo di My Little Pony che sab… - CremonaDue : Simpatici unicorni, arcobaleni colorati, nuvolette vaporose e tanta allegria… E’ il mondo di My Little Pony che sab… - Sidda84 : @GORLA_SIMONA @DanBeraudo @la_stordita @sminkionauta Gli unicorni non si mangiano! Del pony fate cosa volete! -

(Di mercoledì 11 luglio 2018) L’anno scorso aveva festeggiato con un tea party a Buckingham palace, vestita da Elsa di Frozen. Quest’anno i festeggiamenti per le sue sette candeline non potevano essere da meno.Seven, figlia più piccola di David e Victoriaha replicato con unada sogno. A cominciare dal regalo che ha ricevuto dai genitori: un. L’equitazione, del resto, è una passione che la bambina coltiva da anni, insieme all’ex stilista. Gli uomini di casa (i fratelli sono Brooklyn, Romeo e Cruz), invece, preferiscono la pesca. https://www.instagram.com/p/BlDr3oJFxao/?taken-by=victoriaLEGGI ANCHEQuando le (presunte) crisi fanno bene all'amore. Ibrindano a 19 anni di matrimoniocosì ha portato le amiche in un maneggio per un pomeriggio di giochi, raccontato dai genitori via Instagram. Il taglio della torta, decorata a tema unicorno, è stato ...