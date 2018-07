Piogge monsoniche | frana nel nordovest dell’India | 9 morti tra cui 8 bambini

Thailandia : corsa contro il tempo per fare uscire i ragazzi dalla grotta prima delle Piogge monsoniche : Le squadre di soccorso che sono riuscite a raggiungere i 12 ragazzi bloccati, da quasi due settimane, con il loro allenatore in una grotta nel nord della Thailandia sono impegnate in una corsa contro il tempo per riuscire a farli uscire prima dell’arrivo di una nuova ondata di piogge monsoniche. “La cosa che ci preoccupa di più è il tempo: se piove ancora i nostri sforzi potrebbero essere bloccati come è successo in ...

Thailandia - squadra giovanile di calcio intrappolata da giorni in una grotta : le Piogge monsoniche ostacolano i soccorsi : Un’intera squadra di calcio giovanile della Thailandia è intrappolata da quattro giorni all’interno della grotta di Tham Luang Nang Non, nel nord del Paese, dove si trovava per un’escursione. Il gruppo, composto da 12 ragazzini tra gli 11 e i 15 anni e l’allenatore, è disperso da sabato e si trova al momento senza cibo, in un ambiente umido e allagato in certi tratti fino a 5 metri. A tenere prigioniera la squadra sono le ...

Maltempo Sri Lanka : Piogge monsoniche - 19 morti : Sono 19 le vittime dell’ondata di Maltempo che si è abbattuta sullo Sri Lanka, da giorni sferzato dalle piogge monsoliche. Il Centro per la gestione delle emergenze rende noto che circa 55.000 persone hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni per motivi di sicurezza. Le precipitazioni sono destinate a rimanere intense anche nei prossimi giorni e per questo viene monitorata in particolare la situazione in prossimità di fiumi e ...

Bangladesh - UNHCR : aiuti per le aree colpite da Piogge monsoniche : L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), sta rapidamente garantendo l’invio di ulteriori aiuti in Bangladesh dove le prime piogge monsoniche hanno colpito il distretto di Cox’s Bazar e centinaia di migliaia di rifugiati Rohingya. Il primo dei tre ponti aerei previsti per il trasporto di ulteriori materiali per la costruzioni di ripari è giunto in Bangladesh martedì 1 maggio. Con 1.400 tende, questo è il primo carico di ...