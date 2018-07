Piazza Affari | performance negativa per Anima Holding

Piazza Affari : rosso per Pirelli & C : Si muove verso il basso Pirelli & C , con una flessione dell'1,82%. Lo scenario su base settimanale di Pirelli & C rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB . Tale ...

Pesante sul mercato di Piazza Affari CIR : Affonda sul mercato la holding italiana , che soffre con un calo del 2,25%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di CIR evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del ...

Male Cerved Group sul mercato azionario di Piazza Affari : A picco Cerved Group , che presenta un pessimo -2,13%. La tendenza ad una settimana di Cerved Group è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di ...

Il Comparto bancario a Piazza Affari si muove verso il basso - -1 - 83% - : Andamento depresso per il settore bancario italiano . Un andamento che non sorprende dopo il netto calo registrato dall' EURO STOXX Banks . Il FTSE Italia Banks ha aperto la giornata a quota 10.163,59 ...

Il Comparto alimentare a Piazza Affari mostra qualche piccolo spunto rialzista - +0 - 28% - - andamento tentennante per la Doria - +0 - 90% - : Buona tenuta per l' indice del settore alimentare italiano che evidenzia un andamento poco migliore dell' EURO STOXX Food & Beverage . Il FTSE Italia Food & Beverage ha aperto a 83.767,78, in rialzo ...

Juventus in calo a Piazza Affari. Si esaurisce l'effetto Ronaldo : Teleborsa, - Vendite sostenute per il titolo Juventus a Piazza Affari . Dopo i forti guadagni degli ultimi giorni, può dirsi esaurito l'effetto Cristiano Ronaldo : i bianconeri hanno ufficializzato ...

Caduta vertiginosa di Bio On sul mercato di Piazza Affari : Aggressivo ribasso per Bio On , che passa di mano in perdita del 3,48%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Bio On evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del ...

Piazza Affari apre in ribasso - Ftse Mib -0 - 78% a 21.886 punti : Apertura negativa per la Borsa di Milano. All'inizio delle contrattazioni a Piazza Affari l'indice Ftse Mib lascia infatti sul terreno lo 0,78% a 21.886 punti. In rosso anche gli altri principali ...

Tim scende in Piazza Affari su report : MILANO, 10 LUG - Cattiva giornata per Tim in Borsa: il titolo, il peggiore tra quelli a elevata capitalizzazione di Piazza Affari, ha chiuso in calo del 2,48% a 0,63 euro, vicino ai minimi degli ...

A Piazza Affari - in territorio negativo il comparto bancario - -1 - 47% - : Scambi negativi per il settore bancario italiano , in sintonia con la debolezza evidenziata dall' EURO STOXX Banks . Il FTSE Italia Banks ha chiuso a 10.240,91, in diminuzione di 152,48 punti rispetto ...

Piazza Affari in rialzo : schizza il titolo della Juventus dopo l'acquisto di CR7 : (Alliance News) - Piazza Affari chiude in rialzo la seconda seduta di scambi della settimana, con gli industriali Brembo e Cnh tra i titoli migliori del listino principale. Il Mib ha chiuso in rialzo dello 0,1% a 22.057,30...

SG Company pronta a sbarcare a Piazza Affari : SG Company è pronta a sbarcare a Piazza Affari. La società che opera nel mondo della comunicazione integrata, oggi 10 luglio, ha presentato la CPA, Comunicazione di Pre-Ammissione, a Borsa Italiana

Borse europee in frazionale rialzo. Piazza Affari al palo : Teleborsa, - Si chiude con un frazionale rialzo più la giornata delle Borse del Vecchio Continente . Resta indietro invece la Piazza di Milano che rimane ai nastri di partenza. Dall'altra parte dell'...