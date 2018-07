Piano industria 4 0 | le piccole aziende non sanno cosa sia

Natuzzi - siglata intesa su nuovo Piano industriale : Roma, 28 giu. , askanews, Natuzzi ha comunicato che durante la Cabina di Regia tenutasi in data odierna presso il Ministero dello Sviluppo Economico è stato siglato da Azienda, Sindacati e Istituzioni ...

Class Editori - il CdA approva il Piano industriale 2018 - 2021 : Teleborsa, - Il Consiglio di Amministrazione di Class Editori Spa ha approva to oggi all'unanimità il nuovo Piano industriale 2018 " 2021 conseguente al conferimento del 67,48% di Gambero Rosso e al ...

Safe Bag - controllata Sos Travel.com approva Piano industriale e si prepara all'IPO : Teleborsa, - Il CdA di Safe Bag, società attiva nei servizi di protezione e rintracciamento bagagli per i passeggeri aeroportuali, ha preso atto delle linee guida del nuovo piano industriale 2018-2019 ...

Industriali Torino - avanti Piano Calenda : ANSA, - Torino , 25 GIU - "Per accelerare la crescita abbiamo l'assoluta necessità di una politica economica e industriale coerente e, molto importante, che sia sostenibile. Di tutto questo non abbiamo trovato traccia nel programma del nuovo Governo. Spero si sia trattato solo di una ...

RIFORMA PENSIONI 2018/ Boccia (Confindustria) : “ Piano previdenza no priorità del Paese” (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018 , ultime notizie sul Governo Lega-M5s: Quota 100 e taglio PENSIONI d'oro nel 2019? L'addio all'Ape Sociale e il "caso dei 64 anni d'età", le novità(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 12:16:00 GMT)

Cerved - ok del CdA al Piano industriale triennale : Teleborsa, - Approvato il piano industriale di Cerved Group per il prossimo triennio e lo Strategic Outlook 2018-2020, che verrà presentato oggi 25 giugno, nell'ambito dell'Investor Day . Il 2018, in ...